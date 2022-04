Uefa: Glimts anke avvist

Uefa opplyser i en pressemelding at Glimts anke er avvist.

– Nå blir ikke Knutsen å se på benken, det gjør heller ikke Romas keepertrener. Roma kommer best ut av det, samtidig har Glimt så mye erfaring på benken, så at det skal ha altfor mye å si, det tror jeg faktisk ikke, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Jeg håper Bodø/Glimt feier Roma av banen i morgen.

Elleville parodier av fotball-profilene

Uefa valgte å midlertidig suspendere Kjetil Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos etter tumultene som oppstod på Aspmyra forrige uke.

Tirsdag sendte Glimt inn anke, med håp om at Knutsen skulle få lov til å lede laget fra sidelinjen torsdag.

Roma valgte å ikke anke avgjørelsen, ifølge Dagbladet.



– Det vil være et pinlig nederlag for Mourinho og Roma. Om de ryker ut for Glimt må det være noe av det flaueste Mourinho har vært med på, sier Jesper Mathisen.

Glimt-treneren er på plass i Roma og var onsdag på banen da laget trente. Men etter at anken ble avvist får ikke Knutsen lede laget i den viktige kampen.

– En treners arbeid foregår nok 99,9 prosent av tiden utenfor de 90 minuttene det spilles fotball. Jeg tror ikke vi skal bekymre oss for det, sa Glimt-kaptein Ulrik Saltnes under lagets pressemøte onsdag formiddag.

TV 2 har ikke lyktes i å få en kommentar fra Bodø/Glimt etter at anken ble avvist.