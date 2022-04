Syv fakta du kan imponere med i påsken

Visste du at påskeharen må passe seg litt ekstra i én kommune? Eller at jenter på 1800-tallet gikk med kokte egg mellom brystene i kirken? Her får du syv påskefakta du kanskje ikke visste.

1. Så mange tar turen til fjells

Påskesol, snø og ski under beina er blant favorittaktivitetene til nordmenn i påsken.

Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det registrert 1 160 000 turer til fjells i andre kvartal i fjor. Ringsaker og Trysil er blant de mest populære hyttekommunene ifølge tall fra 2022.

PÅSKEIDYLL: Mange nordmenn legger påsketuren til fjells Foto: Gorm Kallestad / NTB

2. Over fire millioner verpehøns

I påskehøytiden dobles forbruket av egg i Norge, ifølge MatPrat. Vi spiser omtrent 26 millioner egg i løpet av de fem påskedagene fra skjærtorsdag til 2. påskedag. Det vil si at hver nordmann spiser ett egg hver påskedag.

STORT FORBRUK: Egg og bacon er blant frokostfavorittene til nordmenn i påsken Foto: TV 2

Det er Norges verpehøns som sørger for nok egg til folket i høytiden. I Norge i fjor fantes det over 4 500 000 verpehøns, og godt over én million av verpehønsene finner du i Rogaland.

3. I verdenstoppen

Nordmenn ligger i verdenstoppen når det gjelder å spise appelsiner. Ifølge frukt og grøntstatistikken importerte vi 33 015 tonn appelsiner i 2021.

Dette utgjør 6,1 kg per person i året, noe som tilsvarer omtrent 30 appelsiner. Det meste spises i perioden januar til mars, og over en kilo hver spises i påsken. Flesteparten av appelsinene importerer vi fra Spania.

TURSNACKS: Vi spiser omtrent en kilo appelsiner hver i påsken. Foto: Gorm Kallestad / NTB

4. Symbol på fruktbarhet

Du lurer kanskje på hvorfor påskeharen legger egg med godteri? Harens store forplantningsevne har gjort den til et symbol for fruktbarhet. Når harene fødte mange unger om våren, ble det et symbol for livet som våknet opp etter vinterdvalen om våren.

Haren har også historisk sett vært et populært motiv for kirkelig kunst. Det er først etter 1850 at leketøy- og godteriindustrien begynte å produsere harer og egg som påskesymboler, slik vi kjenner de i dag.

PÅSKESYMBOL: Kreativ påskehare laget i Kroatia Foto: Srecko Niketic / Pixsell

5. I denne kommunen må påskeharen passe seg

I Trysil må påskeharen passe seg. I denne kommunen er det nemlig mest jakt på harer. 590 harer ble felt i Trysil i fjor. På landsbasis ble det totalt felt 14 730 harer mellom 2020 og 2021.

IKKE TRYGG: Trysil, Ibestad, Lierne, Måsøy, Dønna, Steinkjær, Norde Land, Gausdal, Flakstad og Gjøvik er blant kommunene som felte harer i fjor. Foto: Clodagh Kilcoyne / Reuters

6. Nest største høytid for salg av godteri

Hvert år fylles påskeegg opp til randen av diverse godteri. Familie og venner strømmer til smågodt-disken for å overraske sine kjære med deres favoritter.

Tradisjonen fører til at påsken er den nest største høytiden når det gjelder salg av godteri etter Halloween. Kanskje ikke så rart når man tenker på alle sjokoladeegg og sjokoladeharer som befinner seg i de tusen hjem i løpet av påskeuken.

STOR ETTERSPØRSEL: Påsken er den nest største høytiden når det gjelder salg av godteri etter Halloween. Foto: Aas, Erlend

7. Kokt egg mellom brystene

Egg males ofte med nydelige, og mindre nydelige, dekorasjoner i påsken. Eggene symboliserer fruktbarhet, gjenfødsel og nytt liv, i likhet med haren.

Det å dekorere egg er en gammel tradisjon, og i Afrika har man funnet dekorerte strutseegg som er hele 60 000 år gamle.

I Norge derimot ble det i deler av landet praktisert en skikk om at jentene i påsken gikk i kirken med ett kokt egg plassert mellom brystene. Egget ga hun deretter til den gutten hun likte best. Skikken ble praktisert på 1800-tallet.

Å dekorere egg med farger i påsken har helt siden den tid vært populært her til lands.

KUNSTFORM: I flere land, deriblant Kroatia og Ukraina, har det blitt en egen kunstform å dekorere egg til påske. Foto: Davor Javorovic / Pixsell

Kilder: SNL, SSB og MatPrat