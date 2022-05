Ødegaard roses av gamlesjefen: – Kunne spilt for hvem som helst

Se Newcastle-Arsenal direkte på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play fra kl. 20.30.

Rafael Benítez var manageren som ga Martin Ødegaard hans første Real Madrid-start. Riktignok en uoffisiell debut, ettersom kampen mot Roma var en treningskamp.

Selv om 16 år gamle Ødegaard var med Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos og Luka Modric på treningsleir, skulle det vise seg at veien frem til A-laget under Benítez var for lang for drammenseren.

ULLEVAAL: Martin Ødegaard startet kampen da Real Madrid møtte Vålerenga til treningskamp på Ullevaal i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Den offisielle debuten kom ikke før sesongens siste seriekamp 23. mai. Da hadde Carlo Ancelotti tatt over roret i Real Madrid.

– Selvfølgelig husker jeg Martin. Han var en fin gutt, sier Rafael Benítez til TV 2, før han legger til:

– Han var veldig ung da jeg var manager i Real Madrid, men det hindret ham ikke i å imponere på treninger. Jeg var veldig fornøyd med ham, men han var som sagt veldig ung. Jeg husker at han hadde veldig bra folk rundt seg i teamet sitt. Og han var alltid én av dem som ble igjen etter treningene for å ta enda større steg, sier Benítez.

KORT OPPHOLD: Rafael Benítez ble aldri noen suksess for Real Madrid. Foto: Francisco seco

– Det gjør meg glad å se hvor bra han gjør det

Ødegaard tilbrakte det meste av Benítez sin tid på reservelaget til storklubben. For den spanske meriterte treneren skulle oppholde i favorittklubben vise seg å bli kortvarig.

Seks måneder etter at han tok over hovedstadsklubben var det over. Han skulle likevel vise seg å få flere kamper med A-laget til Real Madrid enn hans norske elev.

Ødegaard ble sendt på utlån til Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad og Arsenal, før sistnevnte valgte å kjøpe ham forrige sommer.

I Mikel Artetas Arsenal har Ødegaard etablert seg som en av de viktigste spillerne.

– Han passer inn i måten de spiller på. Jeg synes han har vært bedre for dem etter at overgangen ble permanent. Han skaper mer og det ser ut til at selvtilliten er blitt større. Det gjør meg glad å se hvor bra han gjør det, siden Martin er en fin fyr, sier Benítez til TV 2.

Mener Ødegaard kunne spilt for hvem som helst

Ødegaards prestasjoner denne sesongen har fått flere eksperter til å stille spørsmål ved Real Madrids avgjørelse om å selge nordmannen.

Fotballjournalisten Juan Castro i den Madrid-baserte avisen Marca, skrev følgende etter Ødegaards praktkamp mot Norwich 26. desember i fjor:

– Med tanke på hvordan han presterer for tiden, er man nødt til å spørre seg om det var en tabbe av Real Madrid å la ham gå for tolv måneder siden.

For mens Real Madrids største stjerner nærmer seg pensjonsalder, har supporterne startet å stille spørsmål om hvem som skal sørge for trofeer de neste ti årene.

Rafael Benítez mener at Martin Ødegaard kunne vært én av dem som gjorde det.

– Ja. Nå har han erfaringen og selvtilliten man trenger for å spille for Real Madrid. Han er mer voksen og kunne gjort en god jobb hvor enn han spilte. Han er en spiller som har vist at han kan linke opp med kvalitetsspillere, så Martin kunne spilt for hvem som helst, sier Benítez til TV 2.