Krever strakstiltak mot høye drivstoffpriser

Det siste året har vi sett en markant økning i drivstoffprisene. Sogn og Fjordane Senterparti krever nå at regjeringen straks kommer med tiltak for å redusere drivstoffkostnader.

Fylkesleder Erlend Haugen Herstad mener prisene på kort sikt kan ramme transport og andre drivstoffkrevende næringer på Vestlandet og i Distrikts-Norge hardt.

– Prisnivået vi har nå medfører store ekstrakostnader som kommer oppå en allerede presset likviditet, og står i fare for at deler av transportnæringa kan gå konkurs, sier han til TV 2.

BEKYMRET: Fylkesleder Erlend Haugen Herstad sammen med administrerende direktør for Nistad Transport, Arne Nistad. De frykter for transportnæringen dersom regjeringen ikke gjør noe. Foto: Nistad Transport

Umiddelbar effekt

Herstad forklarer at målrettede tiltak der man reduserer eller fjerner avgifter vil dempe behovet for å hente inn kostnaden i markedet.

– Slike tiltak vil slå inn direkte og positivt på bunnlinja i næringslivet med umiddelbar effekt. Det vil dempe behovet for å hente inn den økte kostnaden ute i markedet og fra forbrukerne, sier han.

I tillegg til reduserte avgifter mener Herstad at regjeringen må gi næringslivet gunstige lån.

– Nå må regjeringa vise handlekraft, slik at næringslivet kan takle kostnadene og få hodet over vann i en krevende tid, slår han fast.

UTSATT: Transportnæringen tynges av de høye drivstoffprisene. Foto: TV 2

Kan gå konkurs

Nistad Transport er blant dem som har fått kjenne de økte prisene på kroppen. De må dekke flere måneders økning med egen lommebok. Det koster dem en million i måneden, ifølge administrerende direktør Arne Nistad.

Han er klar i sitt budskap.

– Det har vi ikke råd til. Vi blør, og alle entreprenører og selskaper som bruker diesel blør. Vi tror nesten ikke det vi ser når vi får drivstoffregningene. Mange står i fare for å gå konkurs. Myndighetene må hjelpe oss nå, sier han til TV 2.

Nistad mener regjeringen har sovet i timen og at bedriftene faller utenfor.

– Vi føler politikerne har vært veldig rettet inn mot støtte til privathusholdninger. Det har ikke vært det samme fokuset på bedriftene som skal bidra med lønn til disse folkene. Da kan man til slutt ende opp med å måtte gi 100 prosent støtte, dersom folk ikke har en jobb å gå til.

– Må vi stenge, er det plutselig 70 personer uten jobb, legger han til.

Nistad forklarer at bransjen ikke kan vente i månedsvis mens politikerne sitter på gjerdet. Det må handles nå, hvis ikke kan det være for sent.

– Vi ønsker politikere som stuper ut av kontoret og finner en plan for å løse dette. Den holdningen føler jeg har vært fraværende. Dette er alvorlig, skikkelig alvorlig, avslutter Nistad.

PÅVIRKES: Drivstoffprisene påvirkes av krigen i Ukraina, sier NHH-professor Øystein Foros. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Ukraina påvirker prisene

Professor Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole har studert diesel- og bensinpriser i nærmere 20 år. Han regner med at drivstoffprisene vil fortsette å stige fordi de styres av oljeprisen.

Professoren sa til TV 2 forrige uke at oljeprisen nå er så høye på grunn av Ukraina-krigen.

Vil ta grep

Statssekretær Erlend Trygve Grimstad (Sp) sier at regjeringen tar de høye drivstoffprisene på det største alvor.

– Krigen i Ukraina rammer først og fremst folket som bor der, men påvirker òg råvareprisene i Europa. Det har gjort at selv om avgiftsnivået er uendret, så har drivstoffprisene i Norge økt. En bedring av situasjonen i Ukraina ville vært det beste, men dersom det ikke skjer, vil regjeringen ta grep.

Ifølge Grimstad har Finansdepartementet hatt møter med næringen og vil vurdere situasjonen fortløpende.

– Vi kan ikke stå å se på at prisene er så høye over tid, da dette rammer vanlige folk og bedrifter i hele landet. Da må vi vurdere konkrete og målrettede virkemidler, sier han til TV 2.