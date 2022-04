April og mai er høysesong for steinsprutskader. Hvert eneste år får 250.000 kjøretøy glasskader. Til sammen koster dette rundt 1,5 milliarder kroner.

Av ulike årsaker repareres kun en liten andel av rutene. De fleste rutene skiftes, noe som strengt tatt ikke er nødvendig – eller er særlig bærekraftig.

Tall fra Harald A. Møller som er Norges største bilimportør, viser at mange ruter kunne vært reparert – i stedet for bli skiftet ut. De har hatt fokus på dette de siste årene og har klart å doble andelen reparasjoner. Investering i utstyr og opplæring av ansatte har vært viktig for å få til dette.

Eget steinsprutplaster

– Så lenge selve skaden ikke er større enn en tikroning og den ikke er helt ute i kantene på ruten, er det vanligvis en kurant sak å reparere. Men det er viktig at man kommer seg til et verksted raskt, forteller Jørn Narvestad som er skadesjef hos Harald A. Møller AS.

De har utviklet et eget steinsprutplaster, som man bør sette over skaden så fort som mulig.

– Poenget er å gjøre hullet så tett som mulig. Vi må unngå at det kommer inn vann og skitt. Det kan gjøre skaden større, i verste fall kan ruten også sprekke. Det fungerer som regel også helt greit med vanlig tape. Her må man bruke det som er tilgjengelig, sier Narvestad.

Steinsprutplasteret gjør at vann og smuss ikke så lett kommer inn i steinsprut-skaden.

Flest fra møtende biler

Det er særlig strøsand fra vinteren som er den store synderen her. I overgangen fra vinter til vår, ligger det mye sand og stein på veiene. Pigger som har falt av piggdekk er også en kilde til steinsprut.

En liten tapebit kan være gull verdt hvis du får steinsprutskade i frontruten.

– Er det noe man kan gjøre for unngå å få steinsprut?

– Møtende biler står for de fleste skadene, det er det jo ikke greit å gardere seg mot. Men steiner kan også komme fra biler foran deg. Da er det lurt å holde litt ekstra avstand, særlig hvis man merker at det er mye sand og grus i veien, sier Narvestad.

Å få reparert frontruten er gratis for kundene, her er det ingen egenandel. Jobben er også relativt fort gjort. Dette er langt rimeligere enn å skifte rute.

Mye avansert teknologi

– Frontruten er en bærende del av karosseriet. På mange biler er også en rekke assistentsystemer knyttet til frontruten, i tillegg kommer utstyr som for eksempel head up-display. Her snakker vi mye avansert teknologi. Dette må kalibreres etter ruteskift, dermed kan det bli en ganske betydelig jobb, forteller Narvestad.

Han har ett godt råd til alle bileiere:

– Det er å sjekke frontruten godt, med jevne mellomrom. Ofte treffer steiner i området rundt vindusviskerne. Så å ta en ekstra titt i dette området er viktig. Er du i tvil om du har en skade som bør utbedres, er det viktig å stikke innom et verksted så fort som mulig, avslutter Narvestad.

