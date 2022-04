Philip (14) voldtok og drepte læreren sin midt i skoletiden

Bruken av et helt uskyldig ord fikk fatale konsekvenser for mattelæreren Colleen Ritzer. Skolens overvåkningskameraer dokumenterte handlingene både før og etter det grufulle drapet – utført av hennes egen elev.

24 år gamle Colleen Ritzer går ut av klasserommet på Danvers High School i delstaten Massachusetts. Det er 22. oktober 2013, og den populære mattelæreren gir ekstraopplæring til noen av elevene sine etter at den offisielle skoletiden er over. Nå skal hun bare en kjapp tur på jentetoalettet midt i algebraundervisningen.

Klokken 14.54 viser skolens overvåkningskamera at Colleen går ut i gangen. Hun vinker og smiler til noen utenfor kamerabildet på vei til toalettet. Sekunder senere ser man den 14 år gamle eleven, Philip Chism, gå ut av klasserommet til mattelæreren.

TIL TOALETTET: Colleen på vei til toalettet. Snart endrer alt seg. Foto: Danvers High Schools overvåkningsvideo

Philip ser seg rundt i gangen, sjekker at den er tom. Deretter går han mot toalettet, før han blir bevisst på kameraet og stopper opp. Han drar hettegenseren over hodet før han igjen går nedover gangen.

Kameraet rett over toalettdøren foreviger at 14-åringen drar frem et par hansker fra bukselommen, og trer dem på seg.

Colleen blir aldri filmet på vei ut av doen. De grufulle detaljene om det som skjedde inne på toalettet skulle senere sjokkere hele USA.

Var ny i byen

Philip Chism hadde vært elev ved Danvers High School i kun tre måneder denne oktoberdagen. Sommeren 2013 hadde niendeklassingen flyttet til Massachusetts fra hjemstaten Tennessee, sammen med moren og to søstre etter foreldrenes skilsmisse. Faren ble værende i hjemstaten, 1500 kilometer unna familien.

Philip ble beskrevet som stille og sjenert av sine nye klassekamerater. 14-åringen utmerket seg på skolens fotballag, og skal ha fått gode venner for sin «vennlige og hardtarbeidende holdning», ifølge avisen The Boston Globe.

– Han var en stille gutt, men når han scoret et mål så hadde han det største smilet, fortalte Mark Nolan, Philips tidligere fotballtrener til avisen.

– Han var overhodet ikke voldelig. Han var det motsatte av aggressiv, fortalte klassekameraten Kyle Cahill til Fox25.

Andre beskrev Philip som lite sosial, og av typen som foretrakk å være alene.

– Med mindre du snakket til ham, så prøvde han aldri å snakke til deg, fortalte en jevnaldrende skolevenninne til CBS.

Ble avbrutt under drapet

Beskrivelsene av Philip sto uansett i sterk kontrast til det som skjedde på jentetoalettet. Der inne ble 14-åringens mattelærer, Colleen, brutalt voldtatt, slått, kvalt og knivstukket 16 ganger, før hun fikk strupen skåret over med en tapetkniv.

Den 167 centimeter lange Colleen hadde ikke en sjans mot sin 188 centimeter høye og atletiske elev. Hele elleve minutter varer det bestialske drapet, før overvåkningskameraet viser en jente som går inn på toalettet, og kjapt går ut igjen.

Philip følger etter bare sekunder senere. Jenta skal ikke ha skjønt hva hun avbrøt. Under rettssaken fortalte eleven, Danielle Bedard, at hun så en naken, brun bakdel og antok at noen skiftet, og derfor forlot stedet raskt.

– Da jeg åpnet døren så jeg noens bare rumpe. De lente seg mot vasken. Jeg så ikke den øvre delen av dem. Jeg bare snudde meg og dro, forklarte hun fra vitneboksen.

TRANSPORT: 14-åringen på vei til toalettet for å hente liket av mattelæreren. Foto: Danvers High Schools overvåkningsvideo

Skolens mange overvåkningskameraer dokumenterer deretter Philips bevegelser etter ugjerningen. Med blodige hender og klær vandrer han ut av skolebygget, og kommer tilbake i en ren t-skjorte. Deretter går han tilbake til klasserommet der han henter Colleens veske og sin egen ransel.

På et tidspunkt tar Philip på seg en finlandshette et kort øyeblikk, mens han vandrer rundt i korridoren. 14-åringen passerer stadig elever og lærere, alle uvitende om at han er en fersk drapsmann.

På vei inn til jentetoalettet igjen møter Philip en skolekamerat som står ved toalettdøren. Morderen avleder ham ved å be kameraten om å følge etter, bort fra doen. Når Philip vender tilbake til toalettet, triller han på en svart søppeldunk. Deretter blir han filmet mens han strever med å trille den nå tunge avfallsbeholderen.

Først litt over en time etter Colleens skjebnesvangre toalettbesøk, er Philip helt ferdig med ugjerningen og kan vandre ut av skolebygget – etter nok et klesskift.

En trøblete barndom

Da mattelæreren verken kom hjem eller svarte på mobilanropene, ble hun meldt savnet av foreldrene samme kveld. Det førte til at både politi og skolens administrasjon foretok et søk etter Colleen. Bilen hennes sto fortsatt på skolens parkeringsplass. Da de fant blod på jentetoalettet, vekket det mistanke om at mattelæreren var blitt utsatt for en kriminell handling.

Også Philips mor, Diana Chism, meldte sønnen savnet samme dag. Hun ble bekymret da 14-åringen ikke kom hjem, og heller ikke møtte opp på den faste fotballtreningen. Moren fortalte politiet at familien nylig hadde flyttet fra Tennessee til Danvers etter «en stressende skilsmisse».

Den brasilianske kvinnen giftet seg med Philips far, Stacy i 1998, året før sønnen ble født. Den første av mange separasjoner kom da Philip bare var to år gammel. Chism-paret hadde et turbulent ekteskap med stadige brudd, utroskap og gjenforeninger. Ifølge Daily Mail viser skilsmissepapirene at Stacy, som jobbet i militæret, kun fikk tilgang til barna med restriksjoner grunnet «fysisk, seksuell eller emosjonell mishandling».

MAKABERT INNHOLD: Philip triller søppeldunken utenfor skolebygget der han passerer en intetanende turgåer. Foto: Danvers High Schools overvåkningsvideo

Ifølge The Boston Globe var Philip godt likt i hjembyen Clarksville i Tennessee. Han hadde mange venner og en kjæreste han var veldig glad i. Gutten var aktiv i fotball og basketball, og ble ofte observert på skateboard. Naboer meddelte overfor avisen at Philip ble traumatisert av flyttingen fra hjembyen, og hadde fortsatt håp om at moren ville endre mening selv under bilturen på vei til Danvers.

Brukte lærerens kredittkort

Da Diana meldte sønnen savnet, benyttet politiet seg av sosiale medier i søket etter 14-åringen. Det de da ikke visste var at Philip dro rett på kino etter drapet, der han så Woody Allen-filmen «Blue Jasmin». Deretter spiste han et måltid på fastfood-restauranten Wendy’s, alt betalt med Colleens kredittkort. Mattelærerens mobiltelefon ble senere funnet like ved kinoen.

Philip ble funnet av politiet litt over midnatt da han gikk langs motorveien i nabobyen Topsfield. I ranselen hadde han mattelærerens undertøy, kredittkort, bilsertifikat og en blodig tapetkniv. På spørsmål om hvor blodet stammet fra, svarte 14-åringen iskaldt: «Jenta».

– Han var rolig og viste ingen følelser. Han var iskald. Han fortalte rett ut alt som skjedde. Han benektet ingenting, og holdt ikke igjen på noe. Men han ga oss aldri en begrunnelse på hvorfor han gjorde det. Det ser ikke ut til å finnes et motiv for udåden. Det er veldig sjeldent. Når noen først forteller hva de har gjort, så vil de vanligvis gi et motiv, fortalte en politikilde til Daily Mail.

– Én ting vi tror er at det var fullstendig planlagt. Han hadde med seg et ekstra klesskift til skolen, og byttet klær etter overfallet. Han dumpet liket og tøyet i skogen. Det er utrolig å tenke på at han gjorde dette midt på dagen, med andre barn vandrende rundt. Det var fotballtrening som pågikk på samme tidspunkt. Det er så merkelig, fortsatte politikilden.

Seksuelt motivert drap

Philip fortalte etterforskerne at han hadde dumpet Colleen i skogbrynet bak skolen. Men ingenting kunne forberede dem på det makabre funnet av mattelæreren. Colleen var forsøkt skjult under løvblad. Hun var naken, og hadde en gren stikkende ut fra sine intime deler. Like i nærheten lå søppeldunken og de blodige hanskene eleven hadde brukt under drapet. Ved siden av læreren hadde Philip lagt igjen en lapp der det sto: «Jeg hater dere alle».

Under rettssaken argumenterte statsadvokaten Kate MacDougall for at drapet var godt planlagt. At 14-åringen hadde med ekstra klesskift, hansker, finlandshette og tapetkniv vitnet om at det ikke var en impulshandling.

DUMPET I SKOGEN: Philip hadde dumpet liket av mattelæreren Colleen i skogen bak skolen. Bildet er fra arbeidet på åstedet i oktober 2013. Foto: Brian Snyder / Reuters / Scanpix

– Dette var et seksuelt motivert drap. Vi vet at Philip Chism ikke fikk avsluttet det han startet inne på toalettet, fordi han ble avbrutt. Han avsluttet det i skogen, sa hun til juryen.

Niendeklassingens forsvarsadvokater hevdet imidlertid at den unge drapsmannen var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og dermed ikke kunne holdes ansvarlig. De trakk også frem at psykiske lidelser lå til Philips familie. Advokatene malte et bilde av en trøblete gutt som var blitt rykket opp med rota fra Tennessee, og plassert i en ny by og skole der han ikke kjente noen. Philip skal ha hørt stemmer i hodet fra han var ti år gammel, ifølge forsvaret.

– Da Philip Chism fulgte etter frøken Ritzer inn på toalettet, så var han ikke seg selv. Han var ikke en snill, smart 14 år gammel gutt. Han adlød de forferdelige, kommanderende hallusinasjonene i hodet. Det var ikke hans valg å gjøre dette, argumenterte advokaten.

Forsøkte å drepe igjen

Under rettssaken kom det frem at Philip var blitt mer innesluttet i ukene forut for drapet.

– Hver gang jeg prøvde å ha en samtale med ham svarte han bare kort, eller ignorerte meg, fortalte Matthew Lebel, en av fotballvennene, ifølge Boston.com.

Bare dager før han ble en drapsmann hadde han helt sluttet å feire fotballscoringer.

RETTSSAK: Philip Chism må sone minst 40 år i fengsel før han kan søke om løslatelse. Foto: Patrick Whittemore / POOL / Scanpix

Philip viste senere at drapslysten ikke stoppet med Colleen. Året etter drapet, mens han satt fengslet i en ungdomsanstalt i påvente av at rettssaken skulle komme opp, var han nær ved å begå enda et drap.

I et skremmende likt modus operandi fulgte han etter en 29 år gammel kvinnelig ansatt da hun skulle på do. På vei ut av toalettet ble hun angrepet av den da 15 år gamle Philip, som tok kvelertak og slo henne med knyttede never i ansiktet. Han prøvde også å stikke henne med en penn før kollegaene hennes stormet til. Philip ble dermed også tiltalt for drapsforsøk.

Dommen var krystallklar. Unggutten ble funnet skyldig i drap og voldtekt, og dømt til minimum 40 års fengsel.

Ble trigget av ord

Verken under rettssaken eller senere har den nå 23 år gamle Philip gitt et motiv på drapet på sin populære mattelærer. Men vitner har gitt en sterk indikasjon på hva som kan ha trigget det dødelige angrepet.

Sarah Giaquinta, en lærerkollega av Colleen, snakket med henne bare minutter før hun ble drept. Under rettssaken meddelte hun at Colleen hadde fortalt at Philip ikke var blant elevene hun hadde bedt bli igjen for ekstraundervisning.

GODT LIKT: Colleen Ritzer var en populær mattelærer som var godt likt av alle sine elever. Her fra begravelsen hennes i Andover i Massachusetts, i oktober 2013. Foto: Elise Amendola / AP Photo / Scanpix

– Jeg vet ikke hvorfor han er her, erindret Sarah at mattelæreren sa.

En av medelevene inne i klasserommet fortalte senere at Philip satt og tegnet i matteboka. «Jeg visste ikke at du kunne tegne», skal Colleen ha sagt til den tause eleven. Men det var da mattelæreren nevnte Philips hjemstat, Tennessee, at niendeklassingen ble «tydelig opprørt». Det fortalte det 14 år gamle vitnet. Politiets teori er at «Tennessee» ble et trigger-ord for Philip.

– Hun byttet raskt samtaleemne, men Philip begynte å snakke til seg selv, erindret medeleven.

Bare sekunder senere gikk Colleen på toalettet.