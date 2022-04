Kunne blitt Putins president i Ukraina – slik kan han bli en viktig brikke

– Dette er en person som har en viktig rolle for russerne. Det kan nok lønne seg for ukrainerne å holde fast på ham så lenge krigføringen pågår, sier norsk ekspert.

Tirsdag la Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj ut et bilde av opposisjonspolitikeren Viktor Medvedtsjuk (67) på sin Twitter-konto. Bildet viste en medtatt Medvedtsjuk i håndjern.

Viktor Medvedtsjuk var lederen for det mest russisk-vennlige partiet i Ukraina.

Vladimir Putin er gudfar til Medvedtsjuks yngste datter, og det ryktes at han var tiltenkt en rolle som president ved en russisk okkupasjon, melder blant andre Newsweek.

Nå er Medvedtsjuk arrestert, etter flere uker på rømmen.

Opposisjonspolitikeren ble nemlig satt i husarrest i mai 2021, etter anklager om bedrageri og finansiering av terrorisme. Han rømte fra husarresten kort tid etter at Russland invaderte Ukraina.

Medvedtsjuk skal ifølge Forbes Magazine ha hatt en formue på snaut 6,2 milliarder norske kroner i 2021. Det gjør ham til en av de rikeste i Ukraina.

TATT TIL FANGE: Bildet av Viktor Medvedtsjuk ble også publisert av den ukrainske presidenten Voldomyr Zelenskyj på Twitter tirsdag. Foto: AP/NTB

Foreslår fangeutveksling

På appen Telegram skrev president Volodomyr Zelenskyj natt til onsdag at han ønsker å bytte Medvedtsjuk mot ukrainske soldater tatt til fange av russerne.

– Jeg tilbyr Russland å bytte deres mann mot våre menn og kvinner som nå er i russisk fangenskap, skrev presidenten.

President Zelenskyj brukte samtidig anledningen til å kritisere at Medvedtsjuk ble funnet i ukrainsk militæruniform.

– Jeg synes det er svært kynisk av ham å bruke militæruniform. At han forsøkte å skjule seg med den. For en «soldat». For en «patriot», skrev Zelenskyj.

Ekspert i internasjonal politikk og professor ved NTNU, Jo Jakobsen, sier til TV 2 Medvedstjuk kan være en viktig brikke i forhandlingsøyemed.

– Dette er en person som har en viktig rolle for russerne. Det kan nok lønne seg for ukrainerne å holde fast på ham så lenge krigføringen pågår. Slik kan han fungere som et forhandlingskort.

Medvedtsjuk skal ha blitt pågrepet i en aksjon utført av etterretningstjenesten SBU.

Sjefen for e-tjenesten i Ukraina, Ivan Bakanov, skriver i et innlegg på Facebook at arrestasjonen skjedde lynraskt, men var vanskelig.

– Ingen forrædere skal slippe unna, skriver Bakanov videre.

Nær venn av Putin

Relasjonen til Medvedtsjuk og Putin strekker seg flere tiår tilbake i tid.

De to har via sitt politiske samarbeid blitt nære venner, og har tilbrakt mye tid sammen, skriver Washington Post.

Jakobsen sier Medvedtsjuk har fungert som et bindeledd mellom Putin og Ukraina.

– Forholdet mellom de to virker å være ekstremt tett. Det virker åpenbart at Putin har sett Medvedtsjuk som en inngangsport til Ukraina, og noen han kan bruke til å styrke det pro-russiske sporet i landet, sier Jakobsen.

– Ikke at det kommer til å skje nå. Ukraina er endret som følge av krigen, og nå går det ikke an å være pro-russisk der lenger, legger Jakobsen til.

Talsmann for Kreml, Dmitry Peskov, sa i en uttalelse til det statseide nyhetsnettstedet TASS at han hadde sett bildene av Medvedtsjuk.

Peskov mente samtidig det var for tidlig å vite om bildene var autentiske eller ikke.

VENNER: Viktor Medvedtsjuk og Vladimir Putin har vært nære venner i en årrekke. Her fra et møte i Russland i 2019. Foto: Sputnik

Leder for pro-russisk parti

Etter den den russiske annekteringen av Krim-halvøya, led Medvedtsjuk under flere sanksjoner fra USA, som mente han hadde bidratt i krigføringen.

Han ble samtidig beskyldt for å sette kjepper i hjulene for demokratiske prosesser i hjemlandet, skriver Business Insider.

Før Medvedtsjuk ble satt i husarrest i mai 2021, ble tre av hans TV-kanaler tatt av lufta, etter ordre fra president Zelenskyj.

Grunnen skal ha vært at sendingene sendte «anti-Ukrainsk propaganda», skriver avisa Politico.

Medvedtsjuk har siden 2018 vært leder for den prorussiske Opposisjonsplattformen - For Livet. Han har selv benektet at partiet er pro-russisk.

Medvedtsjuk er en sterk motstander av ukrainsk medlemskap i EU og Nato.