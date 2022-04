Advarer mot dekktabbe: – Ser veldig alvorlig på dette

Det forventes mye biltrafikk nå som påskeferien sparkes i gang for mange.

Snø, vind og glatte veier er forventet i høyden, og er du ikke skodd etter forholdene, risikerer du redusert erstatning ved en trafikkulykke.

– Vi får inn mange titalls bilskader hvor sommerdekk er involvert. Dessverre er det sånn at mange kjører med sommerdekk selv når det er vinterlige forhold, sier Torbjørn Brandeggen fra Tryg Forsikring.

KAN TA TID: Trenger du bilberging kan det ta opptil to timer før du får hjelp Foto: Tryg forsikring

– Ikke bare risikerer du å skade andre, men du kan også bli stående fast lenge.

Brandeggen forteller at de vanligste ulykkene som skjer i forbindelse med sommerdekk er såkalte eneulykker. Det vil si at bilen skrenser og havner utenfor veien.

– Vi har samarbeid med bergingsbiler over hele landet, så det er hjelp å få. Men er det stor pågang, kan det ta opp mot to timer før man eventuelt får hjelp, sier han.

Kan bli en dyr affære

Skulle det skje en ulykke, og du har tatt sjansen på å kjøre med sommerdekk, kan det også bli en uhyggelig opplevelse for lommeboken, ifølge forsikringsselskapene.

– Forskriften er helt klar. Bilister som ikke er skodd etter forholdene risikerer redusert erstatning ved en trafikkulykke. Er det grov uaktsomhet, kan du risikere at erstatningen faller helt bort. Da må du betale alt selv, sier Brandeggen.

– Vi ser veldig alvorlig på dette, først og fremst fordi det kan bidra til å skade andre mennesker.

Pressesjef i Gjensidige forteller at alle forsikringsselskap opererer etter den samme forskriften.

– Forsikringsselskapene må vise til at det er en årsakssammenheng mellom ulykken og det at bilen har sommerdekk. Det hender vi kutter erstatningen med 30 prosent. Det er svært sjeldent at man ender opp med å betale alt selv, sier Øystein Thoresen fra Gjensidige.

– Da må det være grovt uaktsomt.

Nektes kolonnekjøring

Dekk-tabben kan også resultere i at påskeferien får en brå slutt, ifølge trafikkoperatør ved vegtrafikksentralen Heidi Hauge Rasmussen.

Husk dette før du skal på tur: Sørg for å ha nok drivstoff. Det er ofte ikke bensin- eller ladestasjoner på kolonnestrekningene.





Skaff deg oversikt over mulige omkjøringsveger.





Innhent informasjon om vei- og værforhold.





Ta med varme klær og vinterfottøy.





Ta med mat og drikke.





Ta med lykt, slepetau, snøskrape og en spade.





Sørg for at kjøretøyet er i teknisk god stand og utstyrt med vinterdekk.





Det er påbudt med kjettinger for kjøretøy over 3,5 tonn.



Kilde: Tryg



– Det er ikke utenkelig at det oppstår kolonnekjøring også i påsken. Kolonnevaktene sjekker alltid, og har du sommerdekk får du rett og slett ikke være med over fjellet, sier Rasmussen.

– Det er uforsvarlig. Sommerdekk er ikke å anbefale om du skal opp i dalene.

Rasmussen legger til at du ikke skal mange meterne opp i høyden før du møter på snø nå, spesielt mot Haukeli og indre Telemark.