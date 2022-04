Stjernens bursdagsfeiring vekker oppsikt

Detaljer fra Steven Seagals 70-årsfeiring i Moskva søndag, vekker oppsikt.

Under feiringen holdt han en tale for gjestene, som skal ha bestått av flere russiske personer som er oppført på EUs sanksjonsliste, skriver The Times og The Guardian.

Sanksjoner innført etter Ukraina-invasjonen innebærer tiltak som innreise-nekt og eiendeler frosset i Europa.

– Vi står sammen gjennom tykt og tynt

Disse personene skal ha vært redaktøren av det statlig finansierte kringkastingsnettverket RT, Margarita Simonyan, og Russia One-programleder Vladimir Solovyov.

TALE SKAPER REAKSJONER: Steven Seagal under sin 70-årsfeiring. Foto: Skjermbilde fra Twitter

Begge er ilagt sanksjoner for å spre propaganda.

I en video som sirkulerer på Twitter, hører man deler av talen til Seagal:

– Alle dere er min familie og venner. Jeg elsker alle dere, og vi står sammen gjennom tykt og tynt.

I videoen er det trolig Vladimir Solovyov som står for den russiske oversettelsen av talen.

På Twitter renner det inn rasende reaksjoner, og flere uttrykker at de fremover vil boikotte skuespillerens filmer.

Nært forhold til Putin

Action-skuespilleren, som hadde sin storhetstid på 80-og 90-tallet, har flere ganger uttrykt støtte til Russlands president, som han tidligere har omtalt som «en av verdens beste ledere».

Hans uttalelser om at Putins annektering av Krimhalvøya i 2014 som «fornuftig», førte senere til at han ble svartelistet fra å reise til Ukraina i fem år.

I 2016 fikk han innvilget russisk statsborgerskap, og fikk passet personlig utdelt av Vladimir Putin.