Eksperter: – Russlands handlinger defineres ikke som et folkemord

Tirsdag uttalte den amerikanske presidenten Joe Biden at han mener Russlands handlinger kan anses som et folkemord. Flere mener nå det er feilaktig bruk av ordet.

Den amerikanske presidenten Joe Biden definerte nylig Russlands handlinger i Ukraina som et folkemord.

Dette er ikke riktig, mener eksperter.

De viser til at bevisgrunnlaget enda ikke er godt nok for å kunne ta i bruk en slik definisjon.

– Sterkeste beskyldningen om russisk krigføring til nå

Biden har tidligere unngått å bruke betegnelsen folkemord i forbindelse med krigen i Ukraina, men har nå gått hardt ut mot den russiske presidenten Vladimir Putin.

– Det kalles et folkemord fordi det blir klarere at Putin vil utslette selve tanken om å være ukrainsk. Bevisene for det øker, sier Biden.

EKSPERT: Oberstløytnat Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen. Han er ekspert på Ukraina krigen.

Oberstløytnant Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen, mener det er av stor betydning at den amerikanske presidenten går så hardt ut.

– Det er den sterkeste beskyldningen om russisk krigføring i Ukraina til nå. Folkemord assosieres med holocaust og Røde Khmer i Kambodsja, og det nivået har skjerpet alvorlighetsgraden i hvordan USA ser på krigen.

Nå mener oberstløytnanten USA kan bli enda mer tydelig involvert i krigen.

– Det vil også ytterligere styrke argumentet for at USA skal bistå og støtte Ukraina mer enn de har gjort til nå.

Han forteller at det nå vil bli aktuelt for USA og sende mer våpen og artilleri til Ukraina.

For lite bevis

Ydstebø mener Biden viser til bevis direkte knyttet til angrep som rammer sivile, og at det derfor vil kunne defineres som et folkemord.

– Det opplagte beviset er drapene på sivile, som man har funnet i Butsja og flere andre steder. I tillegg er det måten russerne driver massiv artilleri-beskytning av byer, der de stadig rammer sivile mål.

Gro Nystuen, assisterende direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter, mener derimot det er høyere krav for hva som kan defineres som et folkemord.

– Definisjonen av folkemord er at man må ha en hensikt om å utrydde folkegruppen. Det betyr rent praktisk at man dreper medlemmer av gruppen på grunn av nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs tilhørighet, sier hun, og legger til:

– Jeg ville i utgangspunktet tenkt at Russlands handlinger ikke defineres som et folkemord. Det er ikke nødvendigvis slik at Putin sikter seg inn mot å utslette en hel folkegruppe.

– Det mest alvorlige man kan bli dømt for

Russiske ledere må uttrykke at de ønsker å utslette en hel folkegruppe før et folkemord kan bevises, forklarer Nystuen.

Hun mener derfor Biden kan ha tatt i bruk begrepet for lett.

– Det er veldig høy terskel for at noe omtales som et folkemord. Det er det mest alvorlige man kan bli dømt for, og den absolutt mest alvorlige straffbare handlingen, sier hun og påpeker:

– Jeg tenker at folkemordbegrepet kanskje brukes her uten at man har sett på definisjonen.

UENIG: Gro Nystuen, assisterende direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter, forklarer at definisjonen av et folkemord ikke nødvendigvis er massedrap, men drap og handlinger med intensjonen om å utrydde en folkegruppe.

Kan miste legitimitet

Konsekvensene av et slikt utsagn mener Nystuen kan være uheldige, og argumenterer for at vestlige ledere må være varsomme med hvilke definisjoner de bruker i en krigssituasjon.

– Biden snakker her i veldig store ord om noe man nødvendigvis ikke vet. Det kan være uheldig å overdrive i en slik situasjon, siden man kan miste legitimitet, konkluderer Nystuen.

Jurist Hanne Sophie Greve, som er lagmann ved Gulating lagmannsrett og tidligere dommer i den Europeiske menneskerettsdomstolen, er enig i at det foreløpig ikke er grunnlag for å kunne kalle det et folkemord.

– Jeg ville nok ikke brukt begrepet folkemord foreløpig, men det skrives og sies en del underlige ting i Russland, så det er illevarslende tegn.

JURIST: Hanne Sophie Greve uttaler seg om situasjonen i Butsja.

Hun påpeker at verken Putin eller hans toppledere har sagt direkte at de ønsker å utrydde en hel folkegruppe, men at det er viktig at kun det minste tegn blir slått hardt ned på av andre nasjoner.

Hun mener derfor, i motsetning til Nystuen, at utsagnet kun sender en tydelig beskjed om at det er noe man ikke aksepterer.

– Vi skal være glade for at vestlige ledere sier tydelig ifra. Det er bedre at de kaller det noe litt mer enn det er dekning for, enn at de vender kinnet til.

Vil ikke uttale seg før Russland er dømt

Utenriksminister Anniken Huitfeldt skriver i en kommentar til TV 2 at hun på det sterkeste fordømmer Russlands militære angrep på Ukraina.

FORDØMMER: Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt fordømmer Russlands angrep, men vil ikke si noe om Bidens bruk av folkemord-begrepet.

– Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og har dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina.

Hun påpeker at folkemord er et rettslig begrep med et klart definert innhold og at Norge enda ikke har nok bevis for å kunne fastslå det.

– I tillegg til at visse overgrep må være begått mot en gruppe, må de være begått med den hensikt å ødelegge helt eller delvis gruppen som sådan. Dette forutsetter en vurdering av bevis som domstoler er best skikket til å foreta, skriver hun, og fortsetter:

– Norge uttaler seg derfor, på generelt grunnlag, ikke om overgrep rettet mot en bestemt gruppe kan anses som folkemord, med mindre dette først er slått fast av en domstol.