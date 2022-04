Nato-skritt kan bli historisk vendepunkt for Finland og Sverige

Finlands statsminister Sanna Marin er onsdag i Sverige, der hun klokken 12 har en pressekonferanse om Nato med Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

Kilder opplyser til Svenska Dagbladet at den svenske statsministeren går inn for at Sverige blir med i Nato.

Ifølge avisens opplysninger er planen å levere en søknad i forbindelse med Nato-møtet i Madrid i slutten av juni.

Dersom våre to naboland går inn for Nato-medlemskap, vil det være et historisk vendepunkt for de alliansefrie statene.

USAs president Joe Biden tok imot Finlands president Sauli Niinistö i Det hvite hus i mars. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters/NTB

I Sverige og Finland har Nato-debatten blusset opp etter Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Ifølge en meningsmåling gjengitt i Helsingin Sanomat mener 61 prosent av den finske befolkningen at Finland bør slutte seg til Nato.

En opptelling som avisen har foretatt viser at over halvparten av parlamentsmedlemmene støtter et Nato-medlemskap.

Invasjonen av Ukraina har påvirket på finnenes syn på Russland, skrev Hufvudstadsbladet tirsdag.

Har truet Sverige og Finland

Mens Norges grense mot Russland er 198 kilometer, har Finland 1340 kilometer felles grense med Russland.

Finland har et invasjonsforsvar med 280.000 soldater og 900.000 reservesoldater. Det norske forsvarets totale styrkestruktur utgjør til sammenligning 70.000 mennesker.

I desember i fjor stilte Russlands president Vladimir Putin en rekke krav til Nato, og advarte Sverige og Finland om å bli medlemmer.

Også etter invasjonen av Ukraina har Russland truet Sverige og Finland.

– Finlands og Sveriges innlemmelse i Nato vil ha alvorlige militære og politiske konsekvenser, sa talsperson Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet i februar.

ØVELSE: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg møtte svenske soldater under øvelsen Cold Response i mars. Foto: Yves Herman/Reuters/NTB

Truslene ble gjentatt nylig av Putins talsmann Dmitrj Peskov, ifølge BBC.

Nesten 85 prosent av finnene ser på Russland som en betydelig militær trussel. For ett år siden sa rundt 60 prosent det samme.

– Finsk veivalg avgjørende for Sverige

En svensk delegasjon reiste sist uke til Finland for å holde toppmøte med nabolandet om et mulig fremtidig Nato-medlemskap, ifølge Expressen.

Flere meningsmålinger viser at svenskene er mer positive til Nato-medlemskap hvis også Finland blir medlem.

Finlands veivalg er avgjørende for et svensk ja til Nato, mener SVTs kommentator Elisabeth Marmorstein.

– Det meste taler for at regjeringen vil gå hånd i hånd med Finland, selv om det gjelder Nato, skriver hun onsdag.

Møtet mellom Sveriges og Finlands statsministre skjer samtidig som Finland legger frem sin nye sikkerhetspolitiske rapport. Rapporten skal danne grunnlaget for at finske folkevalgte raskt vil kunne gå gjennom fordeler og ulemper ved å bli med i forsvarsalliansen.

Må godkjennes av alle

En finsk Nato-søknad må godkjennes av samtlige 30 medlemsland før landet kan bli medlem. I forrige uke opplyste USAs utenriksdepartement at finsk og svensk medlemskap er et tema blant Natos utenriksministre.

SAMTRENING: Amerikanske US Marines-fly på øvelse i Finland med finske kampfly. Foto: Caleb Stelter/US Marine Corps

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg mener det vil gå raskt å få Sverige inn i alliansen, dersom Sverige vil det, og tror det vil være mulig å finne overgangsløsninger som sikrer Sverige og Finland militær beskyttelse underveis i en søkeprosess.

I et intervju med Sveriges Radio i mars påpekte Stoltenberg at både Sverige og Finland allerede har et veldig nært samarbeid med Nato og oppfyller alliansens politiske og militære krav.

Dersom det kommer søknader fra Helsingfors og Stockholm før Nato-landenes ledere møtes i slutten av juni, er det ifølge NTB mulig at de kan tas opp i alliansen på toppmøtet.

Anderssons parti, Socialdemokraterna, har kalt inn til et møte 24. mai der partiet ifølge svenske medier vil ta endelig stilling til Nato-spørsmålet.



– Et riktig tidspunkt

Amerikanske eksperter som den finske kringkasteren YLE har snakket med, tror at tidspunktet er rett for å søke.

– Det er definitivt et riktig tidspunkt. De russiske styrkene har problemer i Ukraina, og USA har en Nato-vennlig president, sier James Goldgeier, professor i internasjonale relasjoner ved Amercian University i Washington DC.

Kimberley Marten, som er professor i statsvitenskap ved Barnard College ved Columbia University i New York, sier at Biden-administrasjonen har skapt gode forutsetninger for et finsk Nato-medlemskap.

– Det har ikke bare å gjøre med at president Joe Biden er en Nato-vennlig president. Det er en mulighet for at Donald Trump velges på nytt til president i 2024, og han er ikke pro-Nato, sier Marten til YLE.