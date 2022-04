Rykket ut til røykutvikling i Oslo

En person har fått i seg røyk etter at det oppstod røykutvikling i en leilighet på Majorstuen i Oslo.

Nødetatene rykket onsdag morgen ut til Bogstadveien på Majorstuen etter melding om røykutvikling fra femte etasje.

Brannvesenet rykket ut med syv brannbiler, og melder klokken 8.30 på Twitter at brannen er slukket.

En person behandles av helsepersonell etter å ha fått i seg røyk. Det er foreløpig uvisst hva som har forårsaket brannen.

– Det var en del røyk, og det ble meldt om brann i bygning litt over klokka 8, sier vaktkommandør i Oslo 100-sentral, Hans Erik Tysdal, til TV 2.

Han sier grunnen til at det ble sendt store ressurser blant annet var at det går trikkeskinner utenfor bygningen, og at en eventuell strømstans av disse ville krevd ekstra ressurser.

Ifølge Tysdal var det åpne flammer på stedet, men brannen ble raskt lokalisert og tidlig slukket.

– Vi har fortsatt tre bilder på stedet, som jobber med å lufte ut røyk og ta en siste kontroll, sier Tysdal.

Politiet starter rutinemessig etterforskning for å finne brannårsaken.