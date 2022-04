Ida Fladen fikk påvist kreft

Det bekrefter Ida Fladen selv i sin egen podkast, «Ida med hjertet i hånden». VG omtalte saken først. I podkasten intervjues Fladen av kollega Christine Dancke.

Programlederen delte i mars at hun hadde fjernet skjoldbruskkjertelen, før hun senere fortalte at legene hadde funnet svulster gjennom ultralyd og biopsi.

Onsdag deler hun at hun har fått påvist kreft i svulstene.

– Det var kreft i begge to. Og den ene svulsten hadde på en måte satt seg - jeg vet ikke ordene - men smeltet litt sammen med noe annet inni der, sier Fladen i podkasten.

– Ble svimmel

Fladen forteller at beskjeden var overraskende.

– Jeg parkerer på Aker sykehus. Jeg er ganske rolig, og tenker på podkasten jeg skal spille inn etterpå. Når jeg går inn på Aker kommer det litt et alvor over meg. Jeg satt og ventet en stund og hadde det uggent inni meg, sier hun.

Etter en stund, blir Fladen kalt inn på legekontoret.

– Med en gang jeg ser henne i øya, får jeg en følelse. «Kanskje hun skal si noe annet enn forventet». Hun sier at det var kreft i begge svulstene dine. Jeg kjente at jeg ble svimmel. Det hun sa etter det fikk jeg ikke helt med meg. Jeg bare så at munnene hennes bevegde seg, jeg hørte ikke hva hun sa.

– Men så sier hun også at vi har tatt det ut. Etter all sannsynlig er kreften borte, men de vil at jeg skal ta noe videre kreftbehandling for å få ut eventuelle rester og forebygger tilbakefall.

Skal få behandling

Ifølge Fladen er altså svulstene fjernet, men hun skal likevel til videre behandling, med indre strålebehandling.

– Det at jeg ikke er ferdig, det kommer til å prege meg litt lenger frem i tid. Det var det som var verst.