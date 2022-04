Tuchels dommerbeskjed: – Det er veldig, veldig dårlig timing

Etter en fotballkamp for historiebøkene var det Chelsea og Thomas Tuchel som stod slukøret igjen etter Champions League-kvartfinalen på Santiago Bernabéu tirsdag kveld.

London-laget spilte en fantastisk kamp, men måtte gi tapt etter ekstraomgangene, der Karim Benzemas scoring sendte Real Madrid videre.

Se det heftige kampsammendraget:

For Tuchel var nok det knusende i seg selv, men det var ikke det eneste tyskeren var misfornøyd med.

Da han skulle ta dommer Szymon Marciniak i hånden etter kampslutt, stod den polske kamplederen og lo sammen med Real Madrid-manager Carlo Ancelotti.

– Jeg var skuffet over at dommeren hadde det hyggelig med min kollega Ancelotti. Jeg vet at Carlo er en gentleman og en fin fyr, men når jeg går for å treffe ham ser jeg at han smiler og ler høyt sammen med motstandertreneren og jeg mener det er et veldig, veldig galt tidspunkt å gjøre det på etter 120 minutters kamp, når du gir absolutt alt, sier Tuchel ifølge The Guardian.

Han ga Marciniak klar beskjed om hva han syntes.

– Jeg mener det er veldig, veldig dårlig timing – og jeg fortalte ham det, sier Chelsea-manageren.

Tuchel irritert på reporter: – Ja, hva ellers?

– Skuffet og stolt

Etter 1-3-tap på Stamford Bridge, var det et helt annet Chelsea som møtte på jobb i Madrid. De gnistret av Tuchels menn, som ledet 3-0 og var ti minutter unna semifinalen da Real Madrid slo tilbake og skaffet ekstraomganger.

– Vi er veldig skuffet og veldig stolt på samme tid, medgir Tuchel.

Luka Modrics magiske pasning til innbytter Rodrygo hjalp Real Madrid til ekstraomganger, der Karim Benzema nok en gang var mannen som gjorde det for Los Blancos.

– Vi fortjente å gå videre. Vi var ikke heldig nok i dag, sier Tuchel.

– Over to kamper gjør vi to-tre store tabber for mye. Det var kun ett lag som fortjente å gå videre, la Chelsea-manageren til.

Ellevill Villarreal-feiring etter Bayern-sjokket:

– Burde sjekket selv

Tuchel var heller ikke fornøyd med alle dommeravgjørelsene, spesielt ikke da Marcos Alonsos scoring ble annullert på grunn av hands.

Han mener Marciniak burde sett på VAR-bildene selv, i stedet for å kun lytte til VAR-dommer Tomasz Kwiatkowski.

– Jeg fortalte ham at jeg er superskuffet over at han ikke kommer og sjekker det selv. Du bør forbli sjefen og ikke gi beslutningen til noen som sitter i en stol, isolert fra atmosfæren. Han bør forbli lederen, sjekke det selv og forklare det bedre. Jeg synes vi fortjente flere tillagte minutter mot slutten. Kanskje det er for mye å be om i kamper som dette, mot denne motstanderen. Vi hadde det i våre egne hender og vi var ikke heldige nok.