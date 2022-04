Etterlyser navngitt mann etter skyteepisode i New York

To røykgranater skal ha blitt kastet inn på gulvet i t-banen, før mannen trakk et håndvåpen av merket Glock med ni millimeters kaliber. Deretter avfyrte han våpenet minst 33 ganger, og traff ti forskjellige personer, sier NYPD-sjef James Essig på en pressekonferanse natt til onsdag.

Der redegjorde han for flere spor i saken, blant annet bilnøklene og kredittkortet som har ledet til at de ønsker å finne Frank James.

Farlig mann på frifot - ikke sikkert at det er James

Politiet i New York har nå lagt ut et bilde av James på Twitter og skriver at han er av interesse i saken. Folk som har opplysninger om hvor han oppholder seg, bes følgelig om å ta kontakt.

Guvernør Kathy Hochul sier mannen som har begått handlingene sonm farlig. Det er likevel ikke sikkert at den navngitte mannen de nå etterlyser har begått handlingene.

– Dette mennesket er fortsatt på frifot, og er veldig farlig. Vi ber folk om å være på vakt, sier Hochul under en pressekonferanse tirsdag. En talsperson fra politiet sier under samme pressekonferanse at ingenting tyder på at hendelsen var et terrorangrep.

Funn på åstedet

Politiet fant håndvåpenet av typen Glock på åstedet, sammen med flere magasiner med ammunisjon. I tillegg skal de ha funnet en øks, detonerte og udetonerte røykgranater, en svart søppelsekk, en tralle, bensin og nøklene til en bil av typen «U-Haul van». Videre orienterte James Essig fra NYPD om at nøklene er et viktig spor. Det har ledet dem til den som leide bilen, og han har adresser i Philadelphia og Wisconsin. Myndighetene leter etter ham, men Essig insisterte på at det ikke var sikkert at denne mannen er knyttet til selve skytingen. Han er knyttet til leiebilen.

New-York-politiet bruker Twitter og publikumskontakt aktivt i etterforskningen. Også pressekonferansene kan følges live.

We need the public’s help apprehending the individual responsible for shooting multiple people today on the subway in #Brooklyn. The suspect is a Black male, who was wearing a green construction vest & a gray hooded sweatshirt. Call @NYPDTips at #800577TIPS with any information. pic.twitter.com/d2wTfNbMDD — Commissioner Sewell (@NYPDPC) April 12, 2022

Tror våpenet låste seg

Etterforskere tror våpenet låste seg, og at det hindret den mistenkte i å fortsette å skyte. De er i ferd med å spore våpenets produsent, selger og opprinnelige eier. Identiteten på personen de vil komme i kontakt med er knyttet til et kredittkort funnet på stedet, som altså er brukt til å leie den omtalte bilen.

29 personer på sykehus

Brannvesenet i New York opplyser at de hjalp 16 personer. Ti av dem har skuddsår, og for fem av dem er tilstanden kritisk. De er utenfor livsfare, ifølge politimesteren. I alt har minst 29 fått behandling på sykehus for skuddskader, å ha pustet inn røyk og andre skader.