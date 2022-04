Enorme nivåforskjeller i VM-kvaliken: –Skal vi ikke ha de med fordi vi vinner for mye?

Til tross for stygge sifre i mange kvalikkamper til neste års fotball-VM, mener Caroline Graham Hansen og Guro Reiten at man nå må stå i dagens format for å la små nasjoner ta steg i internasjonal kvinnefotball.

Norge - Polen 2-1

Det norske fotballandslaget fikk kjørt seg i andre omgang mot Polen på Ullevaal tirsdag kveld, men klarte til slutt å dra i land en viktig seier som gjør at laget tar nok et langt steg mot å spille fotball-VM i 2023.

I kvalifiseringen frem mot dette mesterskapet, har det vært en rekke «stygge» resultater i flere av gruppene. Norge har slått Armenia 10-0 to ganger, Belgia har slått samme motstander hele 20-0.

I forrige uke slo Sverige Georgia hele 15-0.

Det har naturlig nok skapt reaksjoner og uttalelser om at slike kamper ikke ganger kvinnefotballen som produkt.

Overraskende skrell

Men samme kveld som Norge slet seg til seier mot Polen, dukket det opp noen overraskende resultater i andre kvalifiseringsgrupper.

Caroline Graham Hansen og Guro Reiten trodde nesten ikke det de hørte da TV 2 informerte dem:

Sverige (nummer to på verdensrankingen) spilte 1-1 mot Irland (nummer 30).

Verdensfirer Tyskland gikk på en smell borte mot Serbia (38) med 2-3-tap.

– Det var litt sjokkerende å høre, utbrøt Caroline Graham Hansen til TV 2.

Guro Reiten ved hennes side nikker bekreftende til lagvenninnens ord.

– Det er jo store nivåforskjeller, men samtidig ser du at lagene i mellomsjiktet har tatt utrolig store steg de siste årene, fortsetter Barcelona-profilen og trekker frem tirsdagens motstander Polen som et eksempel på utviklingen.

– For tre år siden var Polen en kasteball. Det er de ikke nå lenger. Selv om vi sitter her og føler vi burde vunnet mer enn vi gjorde, så skal man være fornøyd med å slå Polen, for de er ikke et lett lag å slå, sier Graham Hansen.

Hun trekker frem at polakkene blant annet har slått Spania de to siste årene, et landslag som regnes som et av verdens beste og er full av 27-åringens lagvenninner i Barcelona.

Graham Hansen er derfor ikke – etter å ha fått tenke seg om litt – så overrasket over Sveriges uavgjort mot Irland tirsdag kveld.

– At Tyskland taper mot Serbia er kanskje en litt større overraskelse, men det skjer mye i kvinnefotballen om dagen, sier 27-åringen.

Vil ikke ha tilbake pre-kvalik

Barcelona-profilen synes det er synd å se at mange nasjoner, som Armenia i Norges gruppe, fremdeles henger et godt stykke unna og at det fører til elleville seiersmarginer på godt over ti mål.

Tidligere år har det vært en type pre-kvalifisering før VM-kvaliken begynner – altså at noen nasjoner er nødt til å gå gjennom en forhåndskvalifisering for å få delta i den virkelige kvaliken.

Dette formatet ble fjernet i forkant av kvalifiseringen til 2023-VM. Flere eksperter har ytret at det er ønskelig at den innføres igjen for å hindre store seirer og overkjøring av små nasjoner.

Det er ikke de to landslagsspillerne nødvendigvis enige i.

– Dette er jo den første kvaliken for eksempel Armenia er med i. Jeg tenker at en viktig del av utviklingen er å inkludere alle, sier Graham Hansen.

– Hvis en nasjon som Armenia ryker ut i pre-kvaliken hver gang, så kan det medføre at de bare kutter ut kvinnefotballen.

Hun tror man må finne en balanse mellom å akseptere noen stygge resultater og samtidig se at de små, nye nasjonene kan hente referanser fra å møte god motstand.

Caroline Graham Hansen og Guro Reiten stilte sammen på pressekonferansen etter kampen. Foto: Terje Bendiksby

– Om noen år er det kanskje ikke 20- eller 15-0 lenger, men kanskje fem eller seks-null. Hvis det er veien det går, så tenker jeg at det kan vi fint leve med, sier Graham Hansen.

Guro Reiten kaster seg med i diskusjonen. Nasjoner som Armenia har ikke samme fokus og historie i kvinnefotballen som Norge.

– Da vi spilte mot de i den første kampen og de lå under mye, så var det liksom fullt kjør likevel. Jeg har aldri sett noen være så glade ute på en fotballbane før. Alle starter et sted. Skal vi bare ikke ha de med fordi vi vinner for mye? spør Reiten ut i rommet.

– Fotball er et sted for alle. Jeg tror de har hatt en kjempeerfaring av å være med selv om det har blitt en del stygge resultater for deres del, avslutter Graham Hansen.