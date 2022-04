Bayern på hodet ut av Champions League: – En sensasjon

Bayern München 1-1 Villarreal (1-2 sammenlagt)

Premissene var klare: Bayern München måtte slå Villarreal tirsdag for å ta seg til semifinale i Champions League etter forrige ukes 0-1-tap i Spania.

Etter en målløs førsteomgang på Allianz Arena steg pulsen hos den tyske giganten, og Unai Emerys menn øynet en storskalp i det gjeveste selskapet.

– Her kan det bli en sensasjon, for det er det hvis Bayern ryker ut, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Lewandowski-mål holdt ikke

Seks minutter etter pause kunne tyskerne puste lettet ut. Det sørget den største stjernen for. En feilpasning fra Dani Parejo ble plukket opp av Thomas Müller, som sentret til Bayerns mest målfarlige. Robert Lewandowski lirket inn 1-0 via stolpen og sørget for 1-1 sammenlagt.

Men tre minutter før slutt sjokkerte Villareal Bayern. Samuel Chukwueze hamret inn 1-1 og sørget for ellevill jubel på den gule benken. Bayern klarte aldri å svare, og dermed gikk Villarreal til Champions Leagues semifinale med 2-1 sammenlagt.

AVGJORDE: Samuel Chukwueze kunne feire scoring og avansement til Champions Leagues semifinale. Foto: JOSE JORDAN

– Vi er veldig glade. Alle i vår lille by er veldig glade. Nå skal vi nyte dette. I morgen er det på an igjen, sier tidligere Tottenham-spiller Juan Foyth etter kampen.

Bayern-trener Julian Nagelsmann tok tapet tungt.

– Vi er ute av cupen og vi er nå ute av Champions League. Det er et trist øyeblikk, og det er vanskelig å akseptere. Dette holder ikke.

Müller på gråten: – Ekstremt bittert

Thomas Müller kjempet mot tårene etter at tapet var et faktum.

– Det er ekstremt bittert at vi slipper inn et baklengsmål etter den forestillingen. Vi spiller en god kamp, og med supporterne i ryggen trykket vi på fra start. Og så kan man kanskje si at vi burde scoret et mål til, men det baklengsmålet lå overhodet ikke i luften, for vi forsvarte oss godt og var aktive bakover, og så er det én situasjon rett før slutt... når man slipper inn mål er det jo alltid noe man har gjort galt, men...

– Hvis vi bare ser på denne ene kampen, og det er det det handler om i dag, for 0-1-resultatet fra den første kampen kunne vi ikke gjøre noe med nå, så fortjente vi definitivt å gå videre. Hvis man ser på det første møtet i Spania så var vi kanskje heldige med at vi bare tapte 0-1, men at denne kampen i dag ender 1-1 stemmer overhodet ikke med kampbildet.

– Men sånn er fotball, og det er brutalt. Dette er veldig, veldig tungt. Å akseptere dette tapet... Jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal si, sa en dypt skuffet Müller mens han ristet på hodet.

Villarreal møter enten Liverpool eller Benfica i semifinalen. Jürgen Klopps lag leder 3-1 fra første møtet i Portugal før returkampen på Anfield onsdag.