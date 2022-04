Komiker Gilbert Gottfried er død

Det deler familien hans gjennom Gottfrieds Twitter-konto. Komikeren ble 67 år gammel.

– Vi er knust over å dele at vår kjære Gilbert Gottfried har gått bort etter en lang periode med sykdom. I tillegg til å være en ikonisk stemme i komedie, var Gilbert en fantastisk ektemann, bror, venn og far til sine to barn, står det i Twitter-meldingen.

Gilbert Gottfried er mest kjent som stemmeskuespiller. I 1992 hadde han stemmen til karakteren Jago, papegøyen til Jafar, i animasjonsfilmen Aladdin. Han har også voicet for store kommersielle selskap som Nickelodeon og kjente animasjonsserier som «The Fairly Odd Parents», «Justice League» og «Teenage Mutans Ninja Turtles».

Han entret scenegulvet som komiker på Saturday Night Live i 1980.

Gottfried hadde i tillegg sin egen podkast kalt «Gilbert Gottfried's Amazing Colossal Podcast», og var kjent for sin drøye og kompromissløse humor.

Det er foreløpig ikke kjent hvilken sykdom Gottfried døde av.