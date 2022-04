Gressbrann i Agder

En gressbrann satt fyr på to biler i Kvinesdal tirsdag.

Nødetatene har tirsdag kveld rykket ut til Kvinesdal, der en gressbrann har satt fyr på to biler.

– Gressbrann som har spredd seg til to biler. Fare for spredning til bygning, opplyser politiet i Agder.

Operasjonsleder i Agder, Knut Odde, sier det ikke er et spesielt tettbygd område, men at det er noen boliger i nærheten. I første omgang er det snakk om fare for spredning til en garasje.

– Det er nokså landlig, men litt bygningsmasse akkurat der brannen er meldt, sier Odde.

Klokken 21.30 er brannvesenet på stedet og har startet slukking, og det er ikke lenger fare for spredning til bygninger.