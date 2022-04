Benzema knuste Chelsea-drømmen etter vanvittig drama

Real Madrid 2-3 Chelsea (5-4 sammenlagt)

– Vi trenger et fantastisk manus, var Chelsea-manager Thomas Tuchels ord før returkampen mot Real Madrid.

Og en fotballkamp lik et spinnvilt Hollywood-drama var akkurat det Tuchel fikk. For etter 1-3-tap på Stamford Bridge var det få som levnet Chelsea håp mot Real Madrid i Champions Leagues kvartfinaleretur.

En Mason Mount-kanon, en briljant heading fra Antonio Rüdiger og en sterk soloprestasjon av Timo Werner sørget imidlertid for 3-0-ledelse til Chelsea på Santiago Bernabéu etter 75 minutter.

– Et av de største comebackene i Champions Leagues historie, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker fra kommentatorplass i Madrid.

Så slo Real Madrid nådeløst tilbake. Luka Modrićs utsøkte innlegg med utsiden av foten fant innbytter Rodrygo, som satte inn 1-3 på volley. 4-4 sammenlagt og ekstraomganger.

Da dukket stjernespissen Karim Benzema opp. Som i første oppgjør i London fant Vinícius Jr. den franske angriperen med et innlegg. Et herlig hodestøt sørget for 2-3 på Santiago Bernabéu og til slutt 5-4-seier sammenlagt.

– Følelsene vi gikk gjennom i dag var fra skuffelse til det utrolige! Det er derfor vi elsker dette spillet, sier Thibaut Coutrois etter kampen.

– En eventyrlig kveld, oppsummerte Alsaker etter Benzemas scoring.

– For et deilig drama, la TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen til.

NÅDESTØTET: Her avgjør Karim Benzema kvartfinaleklassikeren. Foto: SUSANA VERA

Mount-magi og ruvende Rüdiger

Mason Mount sjokkerte hjemmefansen på et regntungt Santiago Bernabéu allerede etter et kvarter. Engelskmannen hamret inn 1-0 til de gulkledde kongeblå.

Da trengte Chelsea kun ett mål til for å utligne sammenlagt. Det sørget Antonio Rüdiger for med en majestetisk heading fra en feilaktig idømt corner. 2-0 til Chelsea i Madrid og 3-3 sammenlagt.

– Det er så ellevilt! utbrøt Alsaker fra kommentatorplass i Madrid.

VAR-drama, fullført comeback og majestetisk Modrić

Mer ellevilt skulle det bli. Marcos Alonso dunket ballen i lengste kryss med feil fot og Chelsea trodde snuoperasjonen var komplett. En minimal hands i forkant av scoringen var nok til at VAR annullerte scoringen, og lagene var igjen like langt på 3-3.

– For en thriller! Nå er Real Madrid heldige som ikke ligger under, kommenterte Alsaker.

Chelsea skulle omsider få sin tredje scoring. Utskjelte Timo Werner driblet seg innover i Real Madrid-boksen, fintet skudd før han skjøt via en forsvarer og i mål. Snuoperasjonen var komplett: 3-0 Chelsea.

Da måtte Luka Modrić vise frem sin eminente sin klasse. Et genialt innlegg med utsiden av foten fant innbytter Rodrygo. Med sitt første touch på ballen scoret brasilianeren på volley og utlignet til 4-4 i den spanske hovedstaden.

– Nå koker det over i Madrid, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathiesen fra kommentatorplass.

Karim Benzema avsluttet scoringsballet med da han headet inn 5-4 etter 96 minutter. Chelsea jaktet utligning til 5-5 sammenlagt, men Jorginho skjøt utenfor på en gigantisk mulighet helt på tampen.