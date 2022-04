– Jeg har hatt noen jævlige diskusjoner og krangler med Gjert

Se Henrik Ingebrigtsens EM-forsøk eksklusivt på tv2.no fra klokken 19.30!

Etter nesten et år med rehabiliteringstrening, er Henrik Ingebrigtsen endelig tilbake med startnummer på brystet.

I et TV 2-sendt stevne på Bislett skal han i kveld prøve seg på EM-kravet, 28.10 på 10 000 meter.

Og storebror Ingebrigtsen begynner nesten å le helt i starten av intervjuet med TV 2. For det er ikke første gangen han skal snakke med oss om å løpe mila på bane.

– Jeg har jo sagt, he, he. Dere har det på tape, at jeg aldri skal løpe 25 runder på bane, ler han.

– Ikke sjans på 1500 meter

Uttalelsen kom tilbake i 2018 etter en 5000 meter i Lausanne. Allerede den gangen spådde Gjert Ingebrigtsen at sønnen Henrik på et eller annet tidspunkt kom til å løpe 10 000 meter på bane.

Og selv om han har strittet i mot, så fant han ut etter rådslag med lillebror Jakob at det var en god plan å sikre seg EM-kravet på 28.10. Greier han deet kan han bygge seg opp mot mesterskapet med en behagelig ro i treningen, og komme i form til å kjempe om en medalje.

Skaden har gjort at det kun er grunnleggende kondisjonstrening han har prioritert.

– 10 000 meter er den distansen jeg er best skikket til å springe akkurat nå. For 5000 meter blir litt for fort. 3000 meter blir alt for fort. Og 1500 meter er ikke sjans, sier Ingebrigtsen.

Derfor fikk han satt opp et eget løp på Bislett. Med seg som harer har han lillebror Filip, og Sondre Norstad Moen. Dessuten smeller arrangørene opp lyshare.

– De siste ukene har jeg nærmet meg konkurransefart. Men jeg har ennå ikke hatt én meter i den farten jeg har tenkt å løpe, sier han, og humrer.

– Hvordan skal det gå?

– Fram til 6 kilometer skal jeg greie å holde den farten ganske greit. Men etter det er det mer usikkert. Det er vanskelig å vite hvordan kroppen vil reagere etter så mange meter.

De som kjenner Henrik Ingebrigtsen vet dessuten at med harer, lyshare, startnummer og løping i felt, så blir han alltid en bedre utgave av seg selv.

– Blanda følelser

At pappa Gjert Ingebrigtsen for første gang på mange år ikke er med når han skal løpe, er noe som framkaller blanda følelser hos Henrik.

– Er det noe du vil savne med Gjert?

– Ja, man har jo en tendens til å romantisere ting som har vært. Det har vært hverdagen min i mange år, så det er mange ting jeg kommer til å savne. Men jeg har hatt noen jævlige diskusjoner, rett og slett krangler med han rett før jeg skulle begynne å varme opp, så, he, he. Akkurat det kommer jeg ikke til å savne, humrer han.

Henrik Ingebrigtsen føler både han og brødrene står godt i avgjørelsen om å droppe Gjert Ingebrigtsen som trener.

– Sportslig er det egentlig «business as usual». I mange år var Gjert nesten ikke med på Diamond League, eller andre stevner. Kanskje bare på mesterskap. Det er først de siste årene han har vært med hele veien, så for oss er det ikke den store forskjellen, forklarer han.

VM 2023 er målet

Uansett håper han at sesongstarten blir det han håper på. Han innrømmer at han tar en sjanse med å løpe 10 000 meter uten et optimalt grunnlag.

– Jeg gir det 40/60 sjanse for å lykkes. Altså 40 prosent for at jeg greier det, og 60 for at det ikke går, smiler han.

En ting er sikkert. Hvis han kjenner at beina og kroppen ikke fungerer skikkelig, og det er fare for at skadeproblemene skal blomstre opp, så kommer han ikke til å presse seg de siste rundene. Planen er å dra på høydesamling i Flagstaff allerede torsdag morgen. Da bør beina være gode.

– Det store målet mitt er VM i 2023. Så alt jeg gjør nå er for å komme i form til det,

Sendingen fra Bislett kan du se på tv2.no og TV 2 Play fra klokka 19.30.