Norge slapp med skrekken – Graham Hansen-scoring senket Polen

Norge - Polen 2-1

Se Graham Hansen herlige 2-0-scoring øverst!

Revansjelysten for å slå Polen har vært stor i den norske landslagstroppen den siste uken. Da lagene møttes i polske Lodz i høst, måtte Norge nøye seg med 0-0. Det skulle ikke gjenta seg hjemme på Ullevaal stadion.

Et uheldig selvmål ga Norge ledelsen før ti minutter var spilt og like etter kvarteret viste Caroline Graham Hansen sin verdensklasse da hun doblet ledelsen for Norge.

– Det er så godt gjort. Hun får drømmeposisjon og drar seg inn i banen, utbrøt NRKs ekspertkommentator Carl-Erik Torp etter scoringen.

– Det er en avslutning som ikke er all verden, men det er absolutt nok. Hun blir litt skjult der, Klabis, som gjør at hun kanskje får litt problemer, mister kanskje litt synet på ballen, fortsatte NRK-eksperten.

Etter god norsk kontroll i første omgang, skapte Polen litt stress for Norge i andre omgang, blant annet da Nikola Karczewska reduserte.

Like før slutt fikk Polen en ball i mål, og mange trodde det sto 2-2 på Ullevaal. Heldigvis for Norge sto linjedommer med flagget oppe, og målet ble annullert. Dermed vant Norge 2-1 etter noen dramatiske sluttminutter.

Hegerberg: – Jeg skulle avgjort

Landslagssjentene var ikke fornøyd med andreomgangen, der Polen kjempet på for en utligning. Ada Hegerberg var skuffet over at hun ikke avgjorde kampen med et tredje mål.

– Vi setter oss i for mye trøbbel. Jeg skulle avgjort med en tredje scoring, i alle fall. Vi setter oss i litt for mye trøbbel når vi egentlig kan styre kampen inn, mener Lyon-spissen.

BARE NESTEN: Ada Hegerberg klarte ikke å score på Ullevaal tirsdag kveld. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Maren Mjelde returnerte for Norge mot Polen etter en lang periode ute med skade.

– Vi hadde ganske god kontroll i førsteomgang og scorer fine mål. Så bare snur kampen helt etter at jeg kom inn. Jeg merket det da jeg kom innpå, det var tøft. Derfor var det ekstra deilig at vi vinner til slutt, sier landslagskapteinen til NRK.

Hegerberg-bommer

Norge, og særlig Ada Hegerberg, hadde flere store sjanser til å score i den andre omgangen, men Polens keeper Karolina Klabis var i det umulige hjørnet i store deler av oppgjøret.

Seieren sørger for at Norge topper sin VM-kvalifiseringsgruppe med 22 poeng på åtte kamper.

Tabelltoer Belgia er på seks poeng bak, men belgierne har én kamp mindre spilt (spiller mot Kosovo i skrivende stund).

To kamper gjenstår nå av kvalifiseringen: Norge møter Belgia borte og Albania hjemme i starten av september.

Polens keeper Karolina Klabis fikk mer enn nok å henge fingrene i mot Norge. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Høyt og lavt for polsk keeper

Norge tok kontroll fra start i oppgjøret og gikk rett i strupen på sine polske gjester.

Keeper Karolina Klabis måtte ut i full strekk to ganger de første seks minuttene.

Først var hun helt nede ved venstre stolperot og stoppet et hodestøt fra Ada Hegerberg. To minutter senere strakk Klabis seg så lang hun var mot det høyre krysset og fikk vippet Guro Reitens avslutningsforsøk til corner.

På den påfølgende corneren ble den 30-årige burvokteren overlistet av en av sine egne.

Guro Reitens corner hadde retning mot Ingrid Syrstad Engen på første stolpe. Gabriela Grzywińska stakk hodet frem for å bryte, men polakken endte i stedet opp med å stusse ballen i eget nett.

Norge fortsatte å trykke polakkene bakover på Ullevaal. Keeper-Klabis vartet opp med en strålende beinparade på Ada Hegerbergs avslutning fra to meter i det 10. minutt.

Like etter kvarteret var Norge på farten igjen. Frida Maanum brøt sentralt og spilte opp på Karina Sævik i mellomrommet. Avaldsnes-spilleren rullet videre ut til Caroline Graham Hansen til høyre og Barcelona-stjernen viste hvorfor hun regnes som én av verdens beste i disse situasjonene.

Caroline Graham Hansen fintet ut Polens Zofia Buszewska før hun doblet ledelsen på Ullevaal. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

27-åringen utfordret Zofia Buszewska, som ble fintet helt ut av en skuddfinte da Graham Hansen dro seg innover i banen og med venstrefoten plasserte hun ballen under armene på keeper i lengste hjørne til 2-0.

Norge fortsatte å kjøre kampen før pause og Ada Hegerberg var bare centimetre unna å notere seg for scoring etter tjue minutter, men rakk akkurat ikke frem på et meget godt innlegg fra Graham Hansen.

Fiskerstrand på bærtur

Polakkene var åpenbart ikke fornøyd med det de presterte de første 45 og plaget Norge betraktelig mer etter pause.

En god bakromspasning mot innbytter Ewa Pajor endte med at Cecilie Fiskerstrand måtte ut og bryte. Norges keeper bommet på taklingen og Pajor gikk i bakken, men dommer vinket spillet videre.

Cecilie Fiskerstrand bommer i duellen med Polens Ewa Pajor, men slapp ustraffet fra hendelsen. Foto: Annika Byrde

Kort tid senere var Pajor igjen sentral i en forrykende polsk kontring.

Wolfsburg-spissen stormet fremover med ball og oppdaget Nikola Karczewska helt alene på bakre stolpe. Fleury-spilleren kunne enkelt bredside inn 1-2.

Det norske laget fikk samlet seg etter en polske kanonstarten.

Tuva Hansen slo et perfekt innlegg inn i boks mot Ada Hegerberg, som slang beinet frem mot bakre stolpe. Avslutningen ble stanset av en igjen strålende polsk keeper som gjorde seg stor og fikk reddet i siste liten.