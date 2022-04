Naboer rystet etter angrepet: – Alle er redde

– Det pleide å være et farlig område, men hadde begynt å bli bedre, forteller Erik Frankel til TV 2.

Han driver en butikk like i nærheten av t-banestasjonen der flere personer ble skadet i et angrep tirsdag morgen.

– Det er ingen som følger loven her, politikerne er korrupte, og det er farlig, sier Frankel.

Han forteller om en app han har lastet ned, som varsler innbyggerne om knivstikkinger og skytinger i området. Ifølge Frankel har volden pågått i mange år.

RANSGARANTI: Erik Frankel beskriver området som preget av kriminalitet, og sier man ikke har vært i Brooklyn om man ikke blir ranet. Foto: Mathias Ask / TV 2

– Jeg har hatt venner som har blitt drept i området gjennom årene. Jeg vil ikke si at man blir vant til det, men det er uheldig at man på en måte aksepterer det, sier han.

– Det tryggeste nabolaget

Ifølge butikkeieren er det stor andel hjemløse og til vanlig lite politi i gatene – men situasjonen i dag er en helt annen.

– Akkurat nå er nok dette det tryggeste nabolaget i Brooklyn. Jeg har aldri sett så mye politi her før. Jeg føler meg trygg.

STORE STYRKER: Store styrker fra nødetatene rykket ut til stedet for å bistå. Politiet jakter en gjerningsmann med gassmaske. Foto: John Minchillo / AP

Men Frankel sier folk i området er stresset over det som har skjedd. Han sier mange gode innbyggere flytter fra byen på grunn av kriminaliteten.

– Vi har ikke hatt noe på dette nivået før, men du kan ikke si du har vært i Brooklyn hvis du ikke har blitt ranet.

– Livet her er farlig

Det var i rushtiden, rundt klokken 8.30 tirsdag morgen, en mann kastet røykbomber inne på en t-banevogn i Brooklyn, før han begynte å skyte. Minst 16 personer er skadd, og tilstanden er kritisk for fem av dem.

Like ved stedet ligger flere skoler, som stengte ned da meldingen om skyteepisoden kom. Fuid Aldali er blant dem som har barn på en av skolene i området.

– Alle er redde, spesielt fordi det er skoler i nærheten. Mer enn tusen barn går ved skolen. Det er farlig, livet her er farlig, sier Aldali.

REDD: Fuid Aldali sier livet i området er farlig, og er særlig bekymret for barna sine som går på skole like i nærheten. Foto: Mathias Ask / TV 2

Han driver en butikk ikke langt unna, og sier det i utgangspunktet er en fint og trygt nabolag – men at pandemien økte antallet hjemløse og kriminelle i bydelen.

Tirsdagens hendelse har satt en støkk i butikkeieren.

– Jeg er redd for å ta t-banen fremover. Men jeg må. Jeg er redd for å sende barna mine på t-banen, men jeg må holde de i hånda når jeg tar dem med, sier han.

Fortsatt på frifot

Flere timer etter angrepet er gjerningsmannen, som politiet betegner som svært farlig, fortsatt på frifot.

– Dette mennesket er fortsatt på frifot, og er veldig farlig. Vi ber folk om å være på vakt, sa guvernør Kathy Hochul under en pressekonferanse tirsdag.

En talsperson fra politiet sier under samme pressekonferanse at det ikke tyder på at hendelsen var et terrorangrep.

IKKE TERROR: Politiet mener det ikke er grunn til å tro at handlingen var et terrorangrep. Foto: Brendan McDermid / AP

Ifølge vitnebeskrivelser er han afroamerikansk, iført en rød hettegenser og refleksvest. Mannen skal ha hatt på seg gassmaske under angrepet.

Bilder fra stedet på sosiale medier viste blodige reisende ligge på gulvet på stasjonen.