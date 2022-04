Brooklands Motor er Norges offisielle Bentley-forhandler og åpnet i 2020 nye lokaler på Billingstadsletta, utenfor Oslo. De har lenge gitt uttrykk for at de har plass til ett merke til. Spekulasjonene har gått en stund om hvilket merke det ville bli.

I dag går Nils Tronrud, som eier Brooklands Motor, ut og bekrefter at de overtar Aston Martin i Norge, fra dagens importør som heter Insignia.

Dermed finner vi nå to av bilverdens mest prestisjetunge bilmerker under samme tak – og begge er britiske.

Slutt – etter over 30 år

Insignia, som holder til i Konows gate, ikke langt fra Ekeberg, har vært forhandler av Aston Martin i over 30 år. Til bransjenettstedet bilnytt.no uttaler daglig leder Mads Dessen at han ikke er overrasket over det som nå skjer.

– Helt fra høsten 2014, da vi flyttet inn her, var vi enige om at dette var en midlertidig løsning, forteller Dessen.

Han hadde nylig gleden av å overrekke til en av sine kunder den meste kostbare nybilen som noen gang er kjøpt i Norge: Aston Martin Valkyrie. Les mer om den bilen her: Fredrik punger ut 33.000.000 kroner for denne

Daglig leder for Brookland Motors Christian Gottschalk og styreleder Nils Tronrud, gleder seg stort til å ta over ansvaret for Aston Martin i Norge.

– Stolt

Forhandleranlegget til Brooklands Motor i Norge består i dag av Bentley Oslo, og ble offisielt åpnet høsten 2020. Utviklingen i selskapet har vært solid. Fjoråret endte med positivt økonomisk resultat – og et salg av 70 nye og brukte Bentley.

Nå starter de selskapet Aston Martin Oslo.

– Jeg er både stolt og ydmyk over at Aston Martin har valgt Brooklands Motors som sin representant i Norge. Som bilentusiast gjorde James Bond stort inntrykk gjennom oppveksten. Selv om jeg ofte drømte stort, så jeg neppe for meg avtalen med Aston Martin 35 år etter «The Living Daylights» – med Timothy Dalton som agent 007 i sin Aston Martin Vantage V8, sier Nils Tronrud.

Åpner i mai

– Etter å blitt kjent med organisasjonen og deres ambisiøse visjoner for fremtiden er vi overbevist at Aston Martin har et stort potensial i det norske markedet. Strategisk bidrar Aston Martin, ved siden av Bentley, til å befeste Brooklands Motors posisjon som autorisert bilimportør og forhandler. Motorpool, med Jaguar og Land Rover, komplementerer vår representasjon på Billingstad – med det vi mener er det ypperste fra britisk bilindustri, fortsetter Tronrud.

Aston Martin Oslo vil allerede fra starten av mai være fullt operative med både salg og service på Billingstad.

Utviklingen av siste generasjons showroom, vil med bistand fra Aston Martins egne arkitekter, forventes ferdigstilt høsten 2022.

Én Aston Martin Valkyrie er levert til i Norge. Dette er Norges råeste nybil – med en prislapp på 33 millioner kroner. Foto: Kyle Myer

Egen avdeling for de råeste bilene

Insignia vil på sin side fortsette å være forhandler av Jaguar, Land Rover og Morgan. Dessen vil ikke si om det kommer inn et annet merke som erstatning for Aston Martin.

Men det utelukkes ikke at det kan bli en egen SV-avdeling i lokalene. SV står for Special Vehicles – og brukes kun på de mest sportslige modellene til Land Rover og Jaguar.

SVR-utgaven av SUV-en Jaguar F-Pace har for eksempel 550 hestekrefter – hentet fra en 5-liters V8-motor.

