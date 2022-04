Frykter Putins nærmeste i EU vil skape et nytt diktatur i Europa

– Jeg tror det må en revolusjon til hvis ikke vil vi ende opp som Hviterussland, sier forsker og LHBT-aktivist, Dorottya Redai til TV 2.

Hun er professor ved Central European University i Budapest og mener myndighetene i landet er i ferd med å kneble opposisjonen.

– Orbán insisterer på sitt gode forhold til Russland, sier Redai.

RELASJON: Russlands president Vladimir Putin og Ungarns statsminister Viktor Orbán etter en pressekonferanse i Budapest høsten 2019. Foto: ATTILA KISBENEDEK

3. april ble Ungarns statsminister Viktor Orbán gjenvalgt etter 12 år ved makten. Han bruker ifølge flere norske-eksperter mange av Putins strategier.

– Orbán har hatt nære relasjoner til Russland og til Putin, sa Øst-Europa-ekspert, Eva Sarfi til TV 2 før valget.

Redai, som av Times Magazine, er kåret til topp 100 av verdens mest innflytelsesrike personer, forteller i et intervju med TV 2 at hun er svært bekymret for landets fremtid.

– Vi håpet virkelig at Orbán skulle tape denne gangen, sier hun og puster tungt.

FORFATTER: Dorottya Redai er forfatter, aktivist og forsker i kjønnsstudier. Hun har skrevet en barnebok som satte sinne i kok hos mange politikere. Foto: Bela Szandelszky/ AP

– Vi må innse at dette er et valg som har blitt vunnet av propaganda og ikke av sannhet eller ære, sa opposisjonsleder, Peter Marki-Zay, på en pressekonferanse etter at han tapte valget.

– Dette er ikke en demokratisk stat lenger. Vi er et land med stor mangel på pressefrihet, det er så mye manipulasjon av folks meninger her. Mengden av propaganda er bare helt utrolig, sier hun.

– Vil opprettholde samarbeidet med Putin

EU diskuterer kraftigere sanksjoner mot Russland, blant dem er stans av russisk import av olje og gass. Ungarn er blant EU-landene, som ikke ønsker å innføre forbud mot russisk energi.

GJENVALGT: Ungarns statsminister Viktor Orbán ble 3. april valgt til sin fjerde periode som statsminister. Foto: Petr David Josek/ AP

– Ungarn er en del av EU så Orbán må holde seg på linje med de, men han vil også beholde samarbeidet med Putin, både for økonomiske og andre grunner, mener Redai.

Ungarn er Ukrainas naboland og nekter å la våpen, som skal til Ukraina, bli fraktet gjennom landet. Redai mener innbyggerne i Ungarn er sterkt preget av den russiske propagandaen.

– Mange tror det som fremstilles er virkeligheten. De klandrer ukrainerne for krigen og det er veldig skadelig, sier hun.

Ungarn sender heller ikke våpen til Ukraina, men har sluttet seg til de økonomiske sanksjonene som EU har innført.

Makulerte barnebok

Redai er en av forfatterne, som står bak boken «Meseorszag Mindenkie», som på norsk betyr et eventyr for alle. Boken ble gjenstand for en svært polarisert debatt i Ungarn.

– Vi hadde forventet noen reaksjoner, men vi hadde aldri forestilt oss hvor kraftige reaksjonene ville bli.

BOHANDLER: Boken «Meseorszag Mindenkie» blir klargjort for å få en plass i bokhyllen på en bokhandel i Budapest i fjor. Foto: Attila Kisbenedek/ AFP

Boken som ble publisert i 2020 er en samling av eventyr. Eventyrene er skrevet om med karakterer fra ulike minoritetsgrupper.

5 av de til sammen 17 eventyrene har karakterer fra LHBT-miljøet.

Da boken ble publisert makulerte en høyreradikal politiker boken offentlig - med støtte fra statsministeren.

– Orbán holdt en tale om boken og etter hvert begynte de å innføre lover for å begrense LHBT-personers rettigheter, men denne debatten var allerede godt i gang, sier Redai og fortsetter:

– Denne boken er en del av en lengre prosess og jeg tror den ble brukt i politikken som en unnskyldning for å hindre LHBT-personers rettigheter ytterligere, sier hun.

Året etter skulle landet innføre en lov, som i praksis gjorde det ulovlig å lese eventyrboken for barn i Ungarn.

STÅR ALENE: Janos Szakacs, som eier bokbutikken i Budapest, setter på plass eventyrboken, som må stå adskilt fra andre bøker. Bildet er tatt høsten i fjor. Foto: Attila Kisbenedek/ AFP

Loven forbyr fremstilling av homofile og transpersoner i materiale rettet mot barn.

– Siden loven ble innført ser vi at det er et økende antall tilfeller av fysisk og psykisk vold mot LHBT-personer, sier Redai.

PRIDE: Mange deltok på pride-paraden til støtte for LHBT-miljøet i Budapest i juli i fjor. Foto: Ferenc Isza/ AFP

Den omstridte loven forbyr også undervisning av det de kaller «LHBT-propaganda». For Redai har det fått store konsekvenser.

– Vi har et skoleprogram, som er mer enn 20 år gammelt, som blant annet handler om å undervise om LHBT-personer og diskriminering. Nå blir vi ikke lenger spurt om å komme på skoler, sier hun.

Vurderer å forlate landet

I TIME Magazine-kåringen skriver de at det kreves mye mot for å klare å stå imot Viktor Orbáns angrep på LHBT-miljøet. I sin begrunnelse skriver de at Redai har blitt et symbol på akkurat dette.

SLITEN: Professor og aktivist, Dorottya Redai, synes det er krevende å kjempe for menneskerettigheter i Ungarn for tiden. Foto: Bela Szandelszky/ AP

Til TV 2 beskriver hun arbeidet som aktivist, som svært krevende. Hun mener opposisjonen stadig blir mindre og frykter for menneskerettighetene i landet.

– Jeg tror det vil bli verre i Ungarn, sier hun.

Hun forteller at mange aktivister og professorer nå vurderer å forlate landet.

– Jeg har et ambivalent forhold til det. Jeg har en viktig rolle i «Labrisz Lesbian Association» (en organisasjon for skeive i Ungarn, journ.anm), men jeg har bare ett liv, så jeg må virkelig bestemme meg for hva som er viktigst. Det er vanskelig.

VALG: 24. april er det valg i Frankrike. Høyrepopulistiske Marine Le Pen er presidet Emmanuel Macrons største konkurrent før valget. Her er hun sammen med Viktor Orbán i Budapest i fjor. Foto: Attila Kisbenedek/ AFP

Hun viser til presidentvalget i Hviterussland i 2020 da demonstrasjoner mot valget ble slått ned på med jernhånd. Landets president omtales ofte som Europas siste diktator og slår ned på all form for opposisjon.

At det samme skal skje i Ungarn er Redais store frykt, men hun har ikke gitt opp håpet om at landet vil gå i en bedre retning.

– Det er mulig å få til endring, men det vil kreve mye mobilisering av de gjenværende organisasjonene, som kjemper mot regimet. Det er krevende, veldig krevende, sier Redai.