13 til sykehus etter skyteepisode i New York

Politiet jakter en mann iført gassmaske og refleksvest, etter at flere personer er skutt i Brooklyn tirsdag.

Ifølge brannvesenet i New York skal flere personer være skutt ved en T-banestasjon i bydelen Brooklyn. 13 personer er sendt til sykehus, ifølge CNN.

En talsperson for brannvesenet sier det ble gjort funn av flere skadde mennesker og «udetonerte gjenstander» da de rykket ut til 36th Street ved Sunset Park.

FLERE SKADD: Bilder i sosiale medier viser skadde fra T-banestasjonen. Foto: Armen Armenian / Facebook

Bilder fra stedet på sosiale medier viser blodige reisende ligge på gulvet på stasjonen. Politiet sier de rykket ut til melding om at personer var skadd enten av skypevåpen eller en eksplosjon.

Kilder har fortalt NBC New York at en mann ble sett kaste en gjenstand inn mot stasjonen, før han begynte å skyte.

Det er foreløpig ikke sikkert hvor mange som er døde eller skadd, men New York Times skriver at foreløpige rapporter indikerer at fem personer er skutt.

Politiet jakter en mann med gassmaske og en oransje refleksvest, ifølge avisen.

STORE STYRKER: Store styrker fra nødetatene har rykket ut til stedet for å bistå. Politiet jakter en gjerningsmann med gassmaske. Foto: WABC / AP

Politiet sier det ikke er aktive eksplosiver på nåværende tidspunkt, og oppfordrer vitner som har sett noe til å gi beskjed. Publikum blir bedt om å holde seg unna området.



Saken oppdateres.