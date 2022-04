Den nye forsvarsministeren beklaget sjikanerende tekstmelding til Navarsete

– Jeg sendte ikke den meldingen og vet heller ikke hvem som sendte den. Jeg synes det er veldig uheldig og beklagelig at noen var så dum og uklok at de sendte en sånn melding, sa Gram på spørsmål fra NTB da han onsdag ble presentert som ny forsvarsminister.

Gram var til stede på hytteturen da en gjeng Senterparti-politikere sendte Navarsete en grov og sjikanerende tekstmelding i 2016.

Ukjent avsender

Fremdeles har ingen påtatt seg ansvaret for å ha sendt meldingen.

– Burde den personen som sendte meldingen, stå fram?

– Ja, selvfølgelig. Det burde jo skjedd for lenge siden. Men det skjedde ikke, og jeg får ikke gjort så mye med det, sier Gram.

Gram bekrefter at tekstmeldingen var tema da han ble intervjuet av Statsministerens kontor i forkant av utnevnelsen som ny forsvarsminister.

– Grundig sjekk

Statsminister Jonas Gahr Støre fikk på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag spørsmål fra blant annet TV 2 om hvilken bakgrunnsjekk som gjøres av statsråder.

Det har vært stilt spørsmål ved dette, særlig etter at Enoksen gikk av lørdag.

– Det har vært en grundig prosess rundt Gjelsvik nå, det tror jeg han kan bekrefte. Det har vært mange spørsmål og en grundig prosess, som jeg mener har gitt et godt grunnlag for å si at han er skikket som statsråd, sier Gahr Støre.

Statsministeren er klar på at hans syn mot på Gram er uendret.

– Det har ikke påvirket mitt syn på Bjørn Arilds egnethet som statsråd, sier Støre.

– Jeg har ingen grunn til å stille noen tvil ved Bjørn Arild Grams person og integritet når det gjelder den saken, sier Støre videre.

