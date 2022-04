Dette er de nye God kveld Norge-programlederne

Nylig ble det kjent at Niklas Silseth Baarli (33) og Sophie Elise Isachsen (27) gir seg som programledere for God kveld Norge.

Siden 2020 har Baarli, sammen med Marte Bratberg (32), ledet sendingene for den nye digitale satsingen. Fremover skal Baarli jobbe som programleder for det populære TV 2-programmet Farmen.

Da Bratberg ble gravid i fjor, tok Isachsens over som programleder-vikar. Nå er vikariat er over.

Fremover skal kjendisparet Martine Lunde (26) og Aleksander Sætersøl (26) vikariere som programledere for God kveld Norge. Det gleder de seg stort til.

– Jeg gleder meg veldig til å få prøve meg som programleder for God kveld Norge. Det blir veldig annerledes enn ting jeg har gjort tidligere, også er jeg veldig glad for at Aleks og jeg får denne muligheten sammen, sier Lunde om den nye rollen.

Lunde og Sæterstøl ble kjærester etter de deltok i den niende sesongen av Paradise Hotel, og har lang fartstid innenfor TV.

– Dette blir kjempegøy. Det blir spennende og lærerikt for min del. Ett skritt nærmere TV-bransjen har jeg ikke noe imot. Alle som jobber i God kveld Norge er flinke og hyggelige, så jeg gleder meg masse, sier Sæterstøl.

Lunde har deltatt i både Farmen kjendis, Skal vi danse og Norges nye megahit hvor hiten hennes «Fuckboy» har tronet på Spotify-listene i flere måneder.

I tillegg har kjæresteparet vært aktuelle i TV 2-programmet Sofa som har rullet på TV-skjermene denne våren – samt flere sesonger av Bloggerne.

Lunde er også aktuell med å finne drømmejobben i den nye miniserien på TV 2 Play, Martine vil ha jobb.