«Partygate-skandalen»: Boris Johnson får bot

Storbritannias statsminister Boris Johnson og finansminister Rishi Sunak vil få bøter for brudd på de britiske koronareglene.

Det opplyser den britiske statsministeren kontor tirsdag.

Labour-leder Keir Starmer krever at både Johnson og Sunak må gå av.

– Boris Johnson og Rishi Sunak har brutt loven og gjentatte ganger løyet til det britiske folk. De må begge gå av. De konservative er fullstendig uskikket til å regjere. Storbritannia fortjener bedre, skriver Starmer på Twitter.

Statsminister Boris Johnson måtte kjempe for sitt politiske liv etter avsløringene om at det ble arrangert en rekke fester for ansatte ved statsministerens kontor under koronanedstengingen.

I mars opplyste politiet i London at de hadde utstedt 20 bøter. Tirsdag kom meldingen om av antallet har passert 50, men uten at politiet oppga navn på de som er bøtelagt.

London-politiet etterforsker anklager om at Johnson og andre i regjeringen arrangerte og deltok på minst tolv fester der det ble nytt store mengder alkohol i 2020 og 2021, selv om koronarestriksjonene forbød sosiale samlinger.

I en uttalelse tirsdag skriver politiet at etterforskningen går framover, og at det er utstedt over 50 bøter for brudd på covid-19-reglene. (NTB)