Rihanna åpner opp om graviditeten

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et nytt intervju med Vogue åpner stjernen opp om svangerskapet. Hun forteller også om et bevisst valg hun har gjort i klesveien.

Robyn Rihanna Fenty (34) kunne i januar avsløre at hun venter sitt første barn sammen med rapperen A$AP Rocky (33).

Rihanna er nå i sitt tredje trimester, og har vakt oppsikt etter at hun bevisst har valgt å kle seg på samme måte som hun gjorde før graviditeten.

– Da jeg fant ut at jeg var gravid, tenkte jeg for meg selv: «Det er ingen sjanse for at jeg kommer til å gå på shopping i gravidavdelingen». Jeg kommer ikke til å endre stil bare fordi kroppen min forandrer seg, sier artisten til Vogue.

Samtidig innrømmer hun at stylisten hennes kanskje burde få en lønnsøkning for strevet.

– Jeg vet at han mister søvn på grunn av det, for målene mine kan bokstavelig talt endre seg fra time til time.

Ikke helt planlagt

34-åringen forteller til Vogue at hun håper hun har vært i stand til å omdefinere hva som anses som «anstendig» for gravide når det gjelder klær.

– Kroppen min gjør utrolige ting akkurat nå, og jeg kommer ikke til å skamme meg over det. For hvorfor skulle man ville skjule graviditeten sin?

Videre sier hun at graviditeten ikke nødvendigvis var planlagt, men at paret heller ikke «planla mot det».

– Jeg vet ikke når jeg har eggløsning eller noe, vi hadde det bare gøy. Så plutselig var det to streker på graviditetstesten. Dagen etter dro vi på legekontoret, og da begynte reisen vår, forteller Rihanna til Vogue.

Ønsker å amme

Når det kommer til amming forteller sangeren at hun håper kroppen hennes lar henne gjøre det, og at det hun er mest redd for med graviditeten er fødselsdepresjon.

– Vil jeg føle meg ute av kontroll følelsesmessig? Det er historiene jeg hører fra andre kvinner som skremmer meg, utdyper hun.

Det var i 2020 romanseryktene mellom Rihanna og A$AP Rocky, som egentlig heter Rakim Mayers, startet. I et intervju med GQ sommeren 2021 bekreftet rapperen at de var i et forhold etter flere år som venner.