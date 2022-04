Bjørn Arild Gram er ny forsvarsminister

Tirsdag klokken 14 ble Bjørn Arild Gram (Sp) utnevnt til ny forsvarsminister i et ekstraordinært statsråd på Slottet.

Gram kommer fra posten som kommunal- og distriktsminister – en jobb Sigbjørn Gjelsvik (Sp) nå får.

Klokken 14.11 kom de to ut gående av på Slottsplassen sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Erfarne politikere

Gram var ordfører i Steinkjer kommune fra 2007 til 2020, og ble i oktober 2021 utnevnt som kommunal- og distriktsminster i Jonas Gahr Støres regjering.

Gjelsvik har vært innvalgt på Stortinget siden 2017 og har den siste tiden sittet i finanskomiteen.

Allerede tirsdag formiddag kunne både Vårt Land og TV 2 på bakgrunn av kildeopplysninger melde om statsrådbyttene.

Endringen gjøres etter at Odd Roger Enoksen (Sp) lørdag trakk seg som forsvarsminister, etter avsløringer i VG om et tidligere forhold til en ung kvinne mens han var statsråd.

Gahr Støre var i helgen tydelig på at han aksepterte Enoksens ønske om å fratre.

– Spennende og overraskende

TV 2 har snakket med flere i opposisjonen, som ble overrasket over valget av ny forsvarsminister.

– Jeg synes det var et spennende og overraskende valg, og jeg håper han har den tyngden innad i regjeringen som trengs for at Forsvaret nå skal få gjennomført de nødvendige endringene vi står overfor, sier Christian Tybring-Gjedde (FrP) i Stortingets utenriks- og forsvarskomite til TV 2.

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde mener Gram nå har svært mange viktige oppgaver foran seg.

– Forsvaret må styrkes så raskt som mulig. Det må skaffes materiell, personell og kompetanse. Nå har vi en sikkerhetspolitisk krise nær oss, og må gjøre alt vi kan for å finne raske og gode prosedyrer for å anskaffe det vi trenger raskt, sier Sunde.

Tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) inviterer Gram til et konstruktivt samarbeid i tiden som kommer.

