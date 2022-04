To personer skadd etter ulykke – semitrailer skal ha stukket fra stedet

Sør-Øst politidistrikt opplyser at de er på stedet etter en trafikkulykke i Porsgrunn. En lastebil skal angivelig ha kjørt på en personbil, og deretter stukket fra stedet.

To personer som satt i bilen fremstår skadet. De er sendt til sykehus og fremstår som lettere skadd, opplyser politiet.

– En stor semitrailer kjørte angivelig bare fra stedet, uten å undersøke hendelsen nærmere. Politiet etterforsker saken, og ber fører av det store kjøretøyet om å melde seg. Det samme gjelder vitner, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder Trond Egil Kroth i Sør-Øst politidistrikt sier til TV 2 at det var to lokale damer i 40 og 50-årene som var involvert i ulykken.

– De to damene i den bilen ble skremt, og er sendt til sykehus med lettere skader. De sier til oss at for dem så opplevde de det som en bevisst handling. Det er deres versjon. Vi må få tak i føreren og høre hva hans versjon er.

Cirka klokken 14.10 hadde ikke politiet fått kontakt med semitraileren, men de jobber med å kontakte firmaet og snakker med vitner.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 13.25.