Ble irritert da kona sendte han ut for å pante – så skjedde det noe uventet

Mandag ettermiddag var en mann i 30-årene på Rema 1000 på Årnes. Kona hadde sendt han på butikken med handleposer for å pante tomflasker.

Mannen er ikke særlig glad i å bruke tid på å pante flasker, og var derfor litt irritert for at kona hadde sendt han av gårde til butikken.

– Jeg har alltid vært flink til å pante, men jeg synes bare det er kjedelig, sier mannen, som ønsker å være anonym, til TV 2.

MILLION: Lappen fra Pantelotteriet viste at kunden hadde vunnet én million kroner. Foto: Privat

For å gjøre det hele litt mer spennende trykket han på Røde kors-knappen. Da hørte han en fanfare.

Gevinst

Mannen skjønte at han hadde vunnet noe, men tenkte det bare var snakk om et lite beløp.

– Jeg tenkte at jeg sikkert hadde vunnet 30 kroner, men så så jeg på lappen. Der var det et 1-tall med mange nuller, forteller mannen.

Han ble først veldig usikker og begynte å telle nullene flere ganger. Han telte seks nuller flere ganger, men var fortsatt usikker på om det kunne stemme.

– Da gikk jeg til betjeningen, og han telte på samme måte og gratulerte meg, forteller mannen.

Først da skjønte han at han hadde blitt pantemillionær, og faktisk hadde vunnet én million kroner i pantelotteriet.

– Det var helt fantastisk og ganske sprøtt. Jeg hadde ikke forventet å dra inn en slik gevinst, sier mannen i 30-årene.

En drøm i oppfyllelse

Kjøpmann Jan Tore Gråberget forteller at han ble satt ut da kunden sa han hadde vunnet én million kroner i butikken hans.

– Dette har jeg drømt om i fire år, helt siden jeg tok over butikken, sier Gråberget.

Den siste tiden har han delt ut gevinster for 50.000 kroner gjennom en påskeeggjakt i butikken, men han var ikke klar over at den største gevinsten lurte seg i pantemaskinen i Rema 1000-butikken hans.

– Jeg har alltid ønsket at en kunde skulle dra ut en million, og så skjer det! Det er kjempegøy, sier Gråberget som synes det var gøy å se pantelappen til en verdi av én million kroner.

Mannen i 30-årene som vant milliongevinsten, har bare vært pantemillionær i knapt et døgn, men han vet allerede hva han skal bruke pengene på.

STAS: Kjøpmann på Rema 1000 Silovegen, Jan Tore Gråberget, har alltid drømt at en kunde skulle vinne en million i hans butikk. Mandag gikk drømmen hans i oppfyllelse. Her sammen med Chimera Ottesen og Magnus Hestad fra samme butikk. Foto: Rema 1000

– Jeg skulle ønske jeg kunne sagt ny bil, men det går til huslån. Det kommer godt med nå, sier han.

Da han kom hjem fra panteturen, trodde ikke kona helt på det som hadde skjedd.

– Hun studerte lappen nøye, før hun til slutt sa: «Der ser du, du må alltid pante», ler mannen og legger til:

– Det er slikt som aldri skjer deg. Jeg må ærlig innrømme at jeg var litt sjokkert. Det har nok ikke gått opp for meg enda.

– Viktig for oss

De siste årene har pantelotteriet blitt en av Røde kors sine viktigste inntektskilder. I fjor økte inntektene med hele 26 prosent fra året før, noe som førte til at Røde kors fikk 100 millioner kroner.

Pengene som kommer inn fra tomflaskene går til humanitært arbeid og til de lokale Røde kors-lagene. I dette tilfellet er det Nes Røde kors som får inntektene fra panteautomaten på Rema 1000 Silovegen Årnes.

– Det er bare å gratulerer vinneren. Pantelotteriet har blitt veldig viktig for oss, og disse midlene betyr mye for et lite lokallag som oss, sier nestleder i Nes Røde kors, Per Brauterfallet.

Han håper vinneren av den store gevinsten fikk en bra start på påsken.

Brauterfallet forteller videre at panten folk leverer inn vil bety nytt utstyr til hjelpekorpset deres, midler til omsorgstjenester og gir muligheten til å besøke mange som føler seg ensomme.

– Særlig i disse tider med pandemien er det mange som trenger noen å snakke med, sier nestlederen.