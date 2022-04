Ekspert om ny russisk offensiv: – Forberedt på en annen måte

Arbeidet med å flytte russiske styrker til Donbas skal være i gang. Eksperter mener krigen nå vil utspille seg øst i Ukraina, og at slaget kan bli annerledes for russiske styrker denne gangen.

– Russland har bedre muligheter til å lykkes i Donbas-regionen, sier ekspert til TV 2.

– Forberedt på en annen måte

Lars Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, sier til TV 2 at russerne nå kjenner fienden bedre.

BEDRE FORBEREDT: Lars Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, mener Russland nå er bedre forberedt på hva som venter dem. Foto: Forsvaret

– Nå vet de at de møter en godt forberedt motstander. Da de startet sitt invasjonsforsøk på Kyiv, la de til grunn at de kom til å møte lite og svak motstand. Det stemte ikke, sier Haga.

I forbindelse med at Russland nå setter inn styrker i øst, forteller Haga at Ukraina har forberedt seg godt ved å blant annet plassere sine beste soldater der.

– Der er de også forberedt på en annen måte, med skyttergravsystemer og store mengder ammunisjon, legger han til.

Strategisk god plassering for russerne

At kampene nå utspilles i den østlige delen av Ukraina på grensen til Russland, gir fordeler til russerne.

– Dette foregår nærmere den russiske grensen, og forsyningslinjene til soldatene blir betraktelig kortere. I tillegg kontrollerer russerne større områder i øst, og forsyningslinjene er dermed mindre utsatt for angrep av ukrainerne, sier Haga.

Med bedre tilgang på våpen og ammunisjon, tror førsteamanuensisen russerne vil slåss mer systematisk.

– De vil antagelig bruke mer ildkraft, artilleri og fly for å bryte ned og forsøke å isolere ukrainske forsvarsstyrker.

Gode muligheter

Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets Høgskole, påpeker også at transporten av militære forsyninger vil gi Russland en fordel.

– Russland har bedre muligheter til å lykkes i Donbas-regionen, sier Karlsen.

INFRASTUKTUR: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er hovedlærer ved stabsskolen i Forsvaret og mener det er viktig for Russland å nå kunne frakte forsyninger mer effektivt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han forklarer at mesteparten av de militære forsyningene blir fraktet via jernbarnenettverket inn mot Ukraina. Siste delen av transportetappen utføres med lastebiler.

– Russland har møtt på store utfordringer knyttet til forsyninger, spesielt inn mot Kyiv. Dette blir mye enklere nå hvis de konsentrerer seg om Donbas, sier Karlsen.

Ny russisk general

Utnevnelsen av den nye generalen, Alexander Dvornikov, vil også gi Russland større sjanser fremover, mener Karlsen.

– Til nå har flere militære ledere hatt ansvar for hvert sitt område. Det at de nå får én sentral leder for styrkene gjør at de kan prioritere det som er viktig, forteller Karlsen.

Han forklarer at styrkene da har bedre forutsetninger for god koordinering og effektive angrep. I tillegg vil de ha mulighet til å koordinere flystyrkene sine bedre.

– Samtidig har de kriget i over seks uker og lidd store tap. Det er på ingen måte sikkert at de klarer å mobilisere nok til en seier i Donbas-regionen, sier Karlsen.