Derfor vil ikke politiet utlevere Knutsen-video

Politiet har fått video av episoden i spillertunnelen etter kampen mellom Bodø/Glimt og Roma.

Av hensyn til videre etterforskning vil ikke politiet i Nordland utlevere videoen fra hendelsen på Aspmyra torsdag forrige uke.

«Politiet har i dag mottatt videoopptak fra hendelsen mellom to av trenerne for Roma og Bodø/Glimt på Aspmyra sist uke. Politiet ønsker å foreta flere avhør i saken. Det er av sentral betydning at vitnene og impliserte ikke har kjennskap til bevismaterialet på avhørstidspunktet. Av hensyn til den videre etterforskningen er det derfor ikke aktuelt for politiet å utlevere videoen før relevante avhør er foretatt», sier politiadvokat Trond Lakselvhaug (Nordland politidistrikt) i en pressemelding.

Han bekrefter at politiet vil gå i gang med avhørene så fort det lar seg gjøre.

Tirsdag formiddag bekreftet han overfor Dagbladet at politiet hadde fått videoen fra Bodø/Glimt.

– Det viser seg at Bodø/Glimt har fått den fra UEFA, etter at Knutsen ble suspendert. Det er sånn vi har oppfatta det. Da vi ble klar over det, tok vi kontakt, sier politiadvokat Trond Lakselvhaug i Nordland politidistrikt til Dagbladet.

Lakselvhaug presiserer at de har fått en redigert utgave, men også ønsker seg råfilen av hendelsen.

Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen sier at de fikk tilsendt videoen etter at Knutsen ble suspendert mandag.

– Vi fikk den tilsendt som en del av bevismaterialet for hvorfor Kjetil er blitt suspendert. Dette fikk vi tilsendt i går ettermiddag, og vi brukte gårsdagen på å formulere inn en anke, sier han til Dagbladet.

Mandag skrev Det europeiske fotballforbundet (Uefa) i en pressemelding at Kjetil Knutsen inntil videre suspenderes fra de neste kampene i europeiske klubbturneringer.

Det samme gjelder Romas keepertrener, Nuno Santos.

Bodø/Glimt forklarte mandag hva som kommer frem i videoen.

– Det er litt håndgemeng. Du ser både at han griper om strupen på Kjetil, du ser at han dytter Kjetil og så blir det håndgemeng, sier daglig leder Frode Thomassen.

Både Glimt og Knutsen selv har sagt at treneren forsvarte seg. Den delen av videoen beskriver Thomassen slik:

– Da legger han ham i bakken, rett og slett. Da er det så mye folk som springer til, men du ser i hvert fall hele hendelsesforløpet frem til den situasjonen.