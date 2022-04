Gram ny forsvarsminister: – Et overraskende og spennende valg

Tirsdag klokken 14 vil det blir gjort endringer i regjeringen i et ekstraordinært statsråd på Slottet.

Odd Roger Eriksen (Sp) trakk seg som forsvarsminister lørdag.

Fra kilder får TV 2 opplyst at det er kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) som blir forsvarsminister.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) tar over Grams post som kommunal- og distriktsminister.

– Jeg synes det var et spennende og overraskende valg, og jeg håper han har den tyngden innad i regjeringen som trengs for at Forsvaret nå skal få gjennomført de nødvendige endringene vi står overfor, sier Christian Tybring-Gjedde (FrP) i Stortingets utenriks- og forsvarskomite til TV 2.

Betydelige oppgraderinger

Tybring-Gjedde understreker at Forsvaret den neste tiden må oppgraderes betydelig, og sier dette vil kreve en forsvarsminister som kan kjempe for ressursene.

– Som ny forsvarsminister har han store utfordringer foran seg. Vi må styrke Forsvaret betydelig i tiden som kommer, sier Tybring-Gjedde.

Han er ikke i tvil om at Gram vil få gjennom de internasjonale aspektene ved jobben, som det er stor enighet om i Stortinget.

– Det er de nasjonale reformene som nå er viktige, og jeg er usikker på, når han ikke har forsvarsbakgrunn, hvordan det skal gå. Han må sette i gang umiddelbart, og Støre må ikke gi ham motstand på dette. Endringer i Forsvaret tar tid, sier han.

Inviterer til samarbeid

Ine Eriksen Søreide (H) gratulerer Gram som ny forsvarsminister.

– Og jeg vil invitere til konstruktivt samarbeid i en veldig krevende sikkerhetspolitisk situasjon, sier hun til TV 2.

Eriksen Søreide var selv både forsvarsminister og utenriksminister i Erna Solbergs regjeringer.

– Russlands aggressive krigføring i Ukraina er en trussel mot europeisk sikkerhet. Vi må stå sammen i NATO og Europa for å hjelpe Ukraina og trygge vår sikkerhet, sier hun.

Dette må han gjøre

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde er enig i at Gram nå har mange viktige oppgaver foran seg. Og at det haster.

– Forsvaret må styrkes så raskt som mulig. Det må skaffes materiell, personell og kompetanse. Nå har vi en sikkerhetspolitisk krise nær oss, og må gjøre alt vi kan for å finne raske og gode prosedyrer for å anskaffe det vi trenger raskt, sier Sunde.

Han påpeker at hele Europa nå styrker sine forsvar, og at Norge også må henge med dersom vi ikke vil havne bakerst i køen videre.

– Vi har god struktur og godt system, men trenger mer. Det er viktig at forsvarsministeren lytter til råd fra forsvarssjefen. Forsvaret er vel utredet, så det er å realisere det som blir utfordringen, sier han.

– Stødig og kompetent

Venstres Sveinung Rotevatn gratulerer både Gram og Gjelsvik med nye ministerposter

– Jeg opplever Gram som en stødig og kompetent person, og det trenger forsvaret nå, for det er en alvorlig krise i Europa vi står i nå, sier Rotevatn til TV 2.

Han ønsker Gram lykke til med jobben.

– Det er ingen tvil om at det er spesielt å være forsvarsminister når det er krig i Europa. Gram er en erfaren politiker, og det tror jeg er bra i forsvarsdepartementet i den situasjonen som er nå. Samtidig skal vi opposisjon passe på å stille ham til ansvar også, sier Rotevatn.