Avgjørende kamper på rekke og rad for Liverpool: – Vi må være sinte

Nå venter avgjørende kamper på rekke og rad for et Liverpool-lag som kan bli historisk.

Etter å ha vunnet ligacupen i slutten av februar, kjemper Liverpool stadig på tre fronter. På balløya snakkes det nå om at Klopps utvalgte kan bli det første engelske laget som stikker av med alle de fire trofeene, Premier League, Champions League, FA-cup og ligacup, i én og samme sesong.

– Man kan ikke gå for fire trofeer, vi er en del av fire konkurranser. Kalenderen vi har nå... det handler om å komme igjennom. Den eneste kampen jeg tenker på nå er i morgen, sier Jürgen Klopp på tirsdagens pressekonferanse.

Tyskerens mannskap er inn i en helt avgjørende fase av sesongen. Forrige søndag ble det 2-2 borte mot Manchester City i Premier League, onsdag slåss de for semifinale i Champions League og lørdag venter et nytt møte med City, i FA-cupens semifinale på Wembley. Men aller først venter returoppgjøret mot Benfica, der Liverpool har 3-1 å gå på fra møtet i Portugal.

– Det er et godt utgangspunkt, men scorer de ett endres kampen. Vi må sørge for at de virkelig føler at dette er en plass de ikke ønsker å være. Vi må være sinte på en god måte. Vi må være klare og jeg håper vi er det, sier Klopp og fortsetter:

– Vi har et superintenst kampoppsett, men vi har ingen skader så vidt jeg vet. Vi ser på dette som en veldig viktig kamp. Dette er en super, super, super, superviktig kamp. Vi jobbet så hardt forrige sesong for å kvalifisere oss til Champions League. Det ville vært utrolig å komme til semifinalen og det er det vi skal prøve på, understreker 54-åringen.

Misfornøyd

Klopp er imidlertid ikke helt fornøyd med Liverpools tette kampoppsett. Benfica, Manchester City og Manchester United venter i løpet av de neste seks dagene, deretter kommer Everton, en potensiell semifinale i Champions League, før en tidlig lørdagskamp mot Newcastle 30. april.

– Kampoppsettet og hvordan folk bruker øyeblikkene til å si Liverpool er ditt, Liverpool er datt, jeg kunne ikke brydd meg mindre. Finner man en annen liga i verden der et lag i semifinalen spiller 12.30 på en lørdag? Det er utrolig. Vi er fortsatt i tre konkurranser. Vi spiller mot Benfica i morgen, jeg tenker ikke på å vinne CL. Det handler om å skvise ut alt og prøve å holde oss i konkurransen, påpeker Liverpool-sjefen.

Gjengen fra Merseyside er for øvrig det laget i England som har vunnet Champions League flest ganger. Seks ganger har Liverpool løftet det gjeve trofeet, det er tre mer enn nærmeste, engelske lag på listen, Manchester United. Skulle de klare å gå helt til topps denne sesongen, går de inn som nummer to på listen over de mestvinnende lagene i Mesterligaen, sammen med AC Milan. Real Madrid topper med 13 trofeer.

Hyller storscorer

Etter å ha tapt 1-3 hjemme mot Liverpool forrige uke, hadde Benfica en bedre opplevelse i helgen da de slo Belenenses 3-1, takket være et hattrick fra lagets storscorer Darwin Núñez. Totalt står 22-åringen fra Uruguay med 31 scoringer på 36 kamper denne sesongen.

– Han er en ekstremt vakker gutt og en brukbar spiller. Han er virkelig god. Jeg visste det før også. Han er sterk, rolig i avslutningsøyeblikket og virkelig god. Holder han seg frisk så har han en stor karriere foran seg, spår Klopp, som vet hvilken plan han ville ha valgt dersom han var sjef for portugiserne onsdag kveld.

– Jeg vet hva jeg ville gjort. Jeg ville gått for det, klampen i bånn. Det er det man gjør og det er det vi forventer, sier han, før han legger til:

– Det er Anfield. De spiller ikke bare mot oss, de spiller mot hele stadion. Det er kult og vi håper vi kan bruke det. Vi ønsker å være det laget ingen vil spille mot.