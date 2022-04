– Vesten må stoppe folkemordet i Ukraina

Sukrija Meholjic og kona Jasminka (69) sitter klistret til TV-skjermen i hjemmet sitt på Røyken i Asker kommune. I seks uker har de fulgt med på krigen i Ukraina. Det vekker vonde minner fra deres egen historie under Balkankrigen på 90-tallet.

– Vi ser på krigen, og det er akkurat det samme scenariet som utspiller seg nå som i Bosnia. Drapene i Butsja er forferdelige. Kun de som har opplevd dette selv kan forstå hvordan ukrainerne der har hatt det, sier Sukrija til TV 2.

VONDE MINNER: Bildene fra Ukraina vekker vonde minner hos Sukrija og Jasminka Meholjic. Foto: Stein Akre / TV 2

Folkemordet i Srebenica

Sukrija Meholjic er født og oppvokst i Srebenica. Han er bosnjak, som vil si bosnisk-muslim.

Da krigen i Bosnia blusset opp i 1992, ble bosnjaker et mål for bosniskserbiske nasjonalister. Sukrija og familien hans klarte å rømme fra Srebenica før de bosniskserbiske soldatene inntok byen og området rundt, et område som egentlig var under beskyttelse av FN.

– De bosniskserbiske styrkene separerte kvinner og menn. Kvinnene fikk så lov til å reise mens mennene ble holdt igjen. Fra den 11. til 22. juli 1995 ble de som var igjen henrettet, sier Sukrija.

TEGNER: Sukrija Meholjic tegner for at ikke verden skal glemme folkemordet i Srebenica Foto: Stein Akre / TV 2

8373 personer ble drept, de aller fleste menn. Srebrenica-massakren blir regnet som det største massemordet i europeisk etterkrigshistorie. Sukrija mistet sin bror og to nevøer, i tillegg til mesteparten av vennene han hadde i hjembyen.

Han reiser hjem hvert år. Han forteller at det er like smertefullt hver gang.

– Når jeg kommer hjem til Srebenica, minner hvert eneste hus meg om hvem som ble drept.

– FN og resten av verden lot det skje. FNs sikkerhetsråd erklærte Srebenica som en sikker sone, men da serberne begynte å skyte, sto de nederlandske FN-styrkene og gjorde ingenting.

Anerkjent kunstner

Sukrija og familien endte sin flukt i Norge. Her fikk han jobb som sivilarkitekt. Men inntrykkene fra krigen satt i kroppen.

– Jeg begynte å tegne av nødvendighet. Det var min måte å bearbeide det jeg bar inni meg.

I løpet av over 25 år har Sukrija blitt en anerkjent kunstner med utstillinger over hele verden. Tegningene hans blir publisert i aviser og tidsskrifter. Han har vunnet flere priser for sitt arbeid med å holde minnet av Srebenica levende. Nå er han sterkt berørt av krigen i Ukraina.

KUNST: Kunsteren Sukrija Meholjic sine tegninger vises over hele verden.

– Jeg har begynt å tegne det som skjer i Ukraina, og det er det samme som skjer. Putin og Milosivic er veldig like i sin ideologi, sier Sukrija, med referanse til Serbias tidligere leder Slobodan Milosivic.

Redd krigen sprer seg

Sukrija er redd for at Vesten nok en gang skal la et folkemord skje uten å gripe inn. Og så er han bekymret for at krigen skal spre seg til Balkan.

– Jeg er veldig redd. Det er stor fare for at krigen blusser opp på Balkan. Hvis Putin lykkes i Ukraina, vil serbiske nasjonalister oppmuntres til å skape et Stor-Serbia. Vi ser allerede nå at disse gruppene støtter Putins krigføring og har økt retorikken.

Selv om Sukrija og kona er sterkt preget av krigen i Ukraina, er de også takknemlige for det livet de har fått i Norge.

GLADE: Sukrija og Jasminka Meholjic er glade for livet de har fått i Norge Foto: Stein Akre / TV 2

– Da vi kom til Norge, tenkte vi hele tiden at vi skulle vende hjem til Bosnia. Vi hadde alltid en ferdigpakket koffert klar til å reise, sier Jasminka.

– Men så ble det ikke sånn. Nå er guttene våre voksne og vi har det bra her.

Sukrija forbereder nok en utstilling som etter planen skal holdes i Trondhjem til høsten. Også den utstillingen vil være preget av krig og folkemord.

– Vesten må stoppe folkemordet i Ukraina. Hvorfor aksepterte verden annekteringen av Krim i 2014? Det var starten. Nå må verden stoppe dette, avslutter Sukrija.