Mourinhos kontroverser: – Narsissistiske tendenser som gjør skam på fotballen

Kjetil Knutsen er sammen med Mourinhos keepertrener Nuno Santos foreløpig midlertidig utestengt av UEFA på grunn av episoden som fant sted etter den første kampen mellom Bodø/Glimt og Roma på Aspmyra.

Bodø/Glimt har anket utestengelsen av Knutsen i returkampen på Stadio Olimpico, og mistenker at Nuno Santos bevisst ble satt av manager José Mourinho til å gå etter Knutsen i den første kampen.

– Han plasseres på en iskasse på siden av benken hvor hele hans oppgave virker å være å provosere, sjikanere, trakassere og forstyrre, sa Glimts daglige leder Frode Thomassen, i et intervju med TV 2.

– Det foregår gjennom hele kampen. Og når vi kommer inn, står han faktisk og venter på Kjetil i slusen. Han er den aggressive parten og angriper ham fysisk, så da kan det vanskelig sees på som noe annet enn et regissert spill, mente Thomassen.

Alsaker: – Kommer mye grisete fra benken til Mourinho

Bråket i Bodø er imidlertid langt fra første gang José Mourinho eller en av personene i portugiserens støtteapparat har havnet i utenomsportslige kontroverser.

De fotballinteresserte som har fulgt José Mourinhos karriere kan ikke unngått å ha fått med seg at den meritterte manageren har kapret overskriftene for bråk og omstridte episoder omtrent like hyppig som hyllesten for sine troféer i portugisisk, italiensk, spansk og engelsk fotball de siste 20 årene.

– Jeg synes det kommer mye grisete fra benken til Mourinho. Han skaper jo et slags konfliktregime, uansett hvor han er. Du ser både han og hans assistenter spretter opp og kjeppjager både dommere og går løs på trenerbenken og andre trenere rett som det er, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker, som har fulgt Mourinhos managerkarriere tett som kommentator de siste 20 årene.

– Dette er noe vi har registrert med Mourinho i mange år. Men det er ikke bare Mourinho som holder på med ting. Han har et par rundt seg i teamet som er svært aggressive i stilen. Det er ofte mye temperament på benken og garderoben i alle topplag, men det er liksom hakket styggere på den Mourinho-benken, poengterer han.

Alsaker tror José Mourinho neppe kommer til å endre oppførselen sin på trenerbenken i fremtiden.

– Det har jo vært litt ulike omstendigheter som resultater og prestasjoner som på en måte har provosert frem dette mønsteret av Mourinho. Det har vært egentlig vært en ganske jevn historie opp gjennom årene, sier Alsaker, og slår fast:

– Så jeg har liten tro på at Mourinho kommer til å endre sin historie med i årene som kommer.

Se hva Alsaker tidligere har rapportert om Mourinho:

– Narsissistiske tendenser som gjør skam på fotballen

Da José Mourinho erstattet Louis van Gaal som Manchester United-manager i 2016, skal store deler av United-styret ha vært skeptisk til Mourinhos oppførsel. Dette var etter sigende en av de viktigste grunnene til at han ble oversett etter at Alex Ferguson ga seg i 2013. Mourinho hadde fått et stempel som en som leverer på kort sikt, men som svikter på lengre sikt. Dette skjedde blant annet i begge Chelsea-periodene og i Real Madrid.

Den britiske forfatteren og The Times-spaltisten Matthew Syed var blant dem som i sin tid mente at Mourinho ikke burde bli ansatt i Manchester United på grunn av portugiserens historikk med utenomsportslig bråk.

«Skamløse Mourinho og hans klikk er ikke skikket til å arve klubben Busby bygde opp», var tittelen på spalten hans i The Times etter ansettelsen.

– Mourinho og hans rådgivere, som den motbydelige Jorge Mendes, har ikke noe forhold til ord som takt og ære, skrev Syed.

– Der Busby skapte et dynasti, er Mourinho for umoden til å forstå konseptet. United-styret bytter et sportslig løft på kort sikt med en mann hvis narsissistiske tendenser gjør skam på fotballen og kan forurense klubbens omdømme. Magefølelsen min sier at United-fans kommer til å angre på ansettelsen av en mann som stjal rampelyset på samme dag som forgjengeren vant FA Cupen, mente Matthew Syed videre.

Mourinho krevde respekt og forlot pressekonferanse i sinne

– Går på smeller hele tiden

The Times-kommentatoren fikk rett i mye av sine antakelser. Etter bare noen måneder av sesongen ble Mourinho utestengt for andre gang.

Først ble han i kampen mot Burnley 29. oktober forvist fra benken etter at han klaget på dommer Mark Clattenburg i pausen. I oppgjøret mot West Ham en måned senere så Mourinho rødt da dommer Jonathan Moss valgte å gi Paul Pogba gult kort for filming etter drøye 27 minutter.

Det likte den daværende United-manageren dårlig og protesterte ved å gestikulere og sparke til en vannflaske som stod på sidelinjen. Dommer Moss var ikke videre imponert av oppførselen og Mourinho ble sendt opp på tribunen.

– Fansen vil at manageren skal vise følelser og leve seg inn i det. Men det er ikke bra at han går på slike smeller som dette hele veien, sa TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt etter den hendelsen.

– Jonathan Moss har ingen humor. Men dette er hodeløst av Mourinho, dette kan han rett og slett ikke gjøre. Han har sikkert sagt noe i tillegg, så det er fortjent marsjordre, slo ekspertkollega Brede Hangeland fast om Mourinhos flaskesparking.

For utestengelsene Mourinho fikk i sin tid i Manchester United er egentlig ganske milde sammenlignet med mange av de andre kontroversene den verdenskjente manageren har vært involvert i.

Her er et utvalg Mourinho-kontroverser:

I 2005 beskyldte Mourinho Barcelona-manager Frank Rijkaard for å ha besøkt dommer Anders Frisks garderobe i pausen av en Champions League-kamp. Frisk ble møtt med drapstrusler i etterkant av kampen, og valgte kort tid senere å gi seg som dommer.

– Da jeg så Frank Rijkaard gå inn i dommergarderoben kunne jeg ikke tro det. Da Didier Drogba deretter ble utvist, ble jeg ikke overrasket, sa Mourinho selv om episoden.

Mourinho ble bøtelagt med 95.000 kroner og utestengt i to kamper for oppførselen.

Etter et intenst oppgjør mot Barcelona i den spanske supercupen i 2011, stakk Mourinho fingeren i øyet på Barcelonas daværende assistentmanager Tito Vilanova.

– Jeg var høflig og tok det som en mann, og gikk ikke i bakken da han først var borti meg. Jeg vet ikke hvor Vilanova er, uttalte en kryptisk Mourinho etter hendelsen som gikk verden rundt.

I sin siste sesong i Internazionale, i 2010, nektet Mourinho å snakke med media i tre måneder. Han fikk også en heftig bot for å ha kritisert dommere.

I sin siste Chelsea-periode truet Mourinho en ballgutt han mente brukte for lang tid.

I første serierunde i den foregående sesongen ble Mourinho rasende da Chelsea-lege Eva Carneiro og fysioterapeut Jon Fearn løp ut på banen for å behandle Eden Hazard. Mourinho degraderte Carneiro, hvorpå sistnevnte sa opp jobben. Mourinho måtte møte i en arbeidsrett for å forsvare seg i saken.

Mourinho og Arsene Wenger hadde et iskaldt forhold. I 2014 uttalte Mourinho at Wenger var «en spesialist i å mislykkes». Uttalelsene skapte bråk og forholdet mellom de to ble ikke akkurat bedre etter det.

Mourinho var utestengt på grunn av oppførselen på sidelinjen i Champions League-kvartfinalen mot Bayern München, og måtte se returkampen på Stamford Bridge fra tribunen. Ifølge lekkede rapporter ble imidlertid Mourinho smuglet inn i garderoben før kamp i en skittentøyskurv for å avholde sin peptalk. Hendelsen ble etterforsket, men aldri bevist, og Mourinho slapp dermed straff.

FA etterforsker Mourinho for portugisiske gloser

Da Mourinho var i Chelsea i sin første periode i 2005, ble han straffet av FA etter å ha kalt Manchester United-spillerne for juksere etter en kamp i ligacupen. Mourinho sa at alle United-spillerne filmet og hevdet at Sir Alex Ferguson hadde besøkt dommeren i pausen. Mourinho ble utestengt i én kamp og bøtelagt med 50.000 kroner for uttalelsene han kom med.

José Mourinho klarte til slutt å signere Arsenals Ashley Cole fra London-rival Arsenal i 2005, men det skjedde ikke uten kontroverser. Mourinho ble funnet skyldig i såkalt «tapping up» etter at det kom frem at portugiseren hadde møtt Cole på et hotellrom lenge før overgangen ble offisiell. Cole og Mourinho ble begge bøtelagt med 760.000 kroner hver for deres rolle i skandalen. Chelsea fikk en bot på 3,5 millioner kroner og ble trukket tre poeng i ligaen.

Da Chelsea tapte 1-2 for West Ham i oktober 2015, fikk Mourinho selv rødt kort fordi han forsøkte å ta seg inn i dommergarderoben i pausen. Også den gangen måtte han se resten av kampen fra tribunen. Det engelske fotballforbundet, FA, ga United-manageren 50 000 pund (ca. 500 000 kroner) i bot og en advarsel for kommentarene om Taylor, samt 8000 pund i bot for oppførselen sin under Burnley-kampen. I tillegg måtte han stå over kampen mot Swansea.