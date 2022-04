Ny rapport: Siktedes DNA er likt DNA funnet på Birgitte Tengs

Det fremgår av en fersk fengslingskjennelse fra Sør-Rogaland tingrett, som NTB omtalte først.

Rapporten fra de rettsoppnevnt sakkyndige ble levert i slutten av forrige uke, får TV 2 opplyst. Den slår fast at DNA-arbeidet som har vært gjort i Tengs-saken, holder vann.

DNA-FUNN: Funnet som danner grunnlaget for drapssiktelsen, ble gjort på denne strømpebuksa. Foto: Politiet

Altså stemmer det at DNA-funnet samsvarer med den mannlige kjønnsmarkøren fra 51-åringen som i fjor høst ble pågrepet og siktet for å ha drept Tengs i mai 1995.

– Har ingen forklaring

«Dette betyr at YDNA-profilen kan komme fra ham eller fra en annen person som skulle ha samme YDNA som ham», gjengir retten.

– Vi må bruke en del tid på å lese rapporten for å forstå den fullt ut. Det kan også bli aktuelt for oss å be om et tillegg til mandatet. Det skal vi diskutere over påsken, sier 51-åringens forsvarer, advokat Stian Kristensen.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen representerer 51-åringen sammen med medforsvarer Stian Trones Bråstein. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

De sakkyndige har ikke gjort forsøk på å forklare hvem eller hvordan DNA-materialet er avsatt på strømpebuksen, bare om DNA-materialet samsvarer med den siktedes.

– Har han selv en formening om hvorfor hans DNA et funnet på strømpebuksen?

–Han har ingen forklaring på det, men det er tre mulige forklaringer. Det kan ha skjedd før, etter og under handlingen. Dermed blir det et spørsmål om eventuelle smitteveier, og det er det vi jobber med å se på, sier Kristensen.

– Tøft for ham

Sør-Rogaland tingrett slår videre fast at «det ikke har tilkommet noen nye opplysninger i løpet av inneværende fengslingsperiode som svekker den meget sterke mistanken mot siktede».

SIKTET: En 51 år gammel mann ble i fjor høst siktet for drapet på Birgitte Tengs. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Dermed er den siktede mannen varetektsfengslet i tolv nye uker.

– Det er tøft for ham. Han står fast på at han ikke har noe med dette å gjøre, sier forsvareren.

– Det er vanskelig ikke å vite hvor lenge man skal sitte. Han håpet på en løslatelse og fikk det ikke. Samtidig var han forberedt på det. Bevisbildet er likt som det var for tolv uker siden.

– Er han forberedt på å sitte fengslet helt frem til en hovedforhandling?

– Det ønsker jeg ikke å svare på nå, sier Kristensen.

I løpet av den kommende fengslingsperioden på tolv uker skal Den rettsmedisinske kommisjon kontrollere rapporter fra Nederlands Forensic Institute og en rapport fra en dansk DNA-ekspert.

Samtidig er påtalemyndigheten og 51-åringens forsvarere i dialog om en forhåndsberamming av rettssaken, slik at den kan gjennomføres til høsten, skriver retten.