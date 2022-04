De siste par årene har det kommet en rekke nye bilmerker til Norge. De har som regel hatt to ting til felles: De er kinesiske – og de lager elbiler.

Akkurat det bryter det foreløpig siste tilskuddet til den norske bilparken kraftig med. Denne uken ble det nemlig klart at Ineos kommer til Norge. Det velinformerte bransje-nettstedet BilNytt.no var først ute med nyheten.

Ikke hørt om Ineos? Det er ikke så rart. Dette er nemlig en nystartet bilprodusent. Første modell ut fra dem er offroaderen Grenadier. Og den minner mistenkelig om en annen bilmodell, nemlig Land Rover Defender.

Terrengegenskaper er viktig for Ineos, denne bilen skal tåle tøffe tak.

Svensker står bak

Da Defender forsvant ut i 2016, var det tilløp til landesorg hjemme i Storbritannia. For Land Rover-fansen ble det ikke bedre av at bilen faktisk ikke fikk noen oppfølger den gangen. Dermed ble det et tomrom i markedet, det tomrommet bestemte Ineos seg for å tette.

Først prøvde de å få kjøpe Land Rovers produksjonsutstyr til Defender. Da de fikk nei til dette, bestemte de seg så for å utvikle bilen på egenhånd.

Nå er den altså klar og det svenske bilgiganten Hedin Mobility Group skal lansere den i 11 europeiske land, inkludert Norge.

Det er ikke vanskelig å se at Ineos har latt seg "inspirere" av Land Rover Defender her.

Cockpit-følelse

For å holde utviklingskostnadene nede, kjøper Ineos motor og girkasser fra BMW. Chassiset blir produsert i Portugal. Opprinnelig var planen å sette sammen bilen i Wales, men dette er nå flyttet til Frankrike.

Grenadier har separat ramme, i karosseriet er det utstrakt bruk av karbonplater. Her skal alt ligge til rette for at bilen tåler røff behandling og skal klare seg godt utenfor allfarvei. Samtidig skal den være langt mer moderne og også mer komfortabel enn den opprinnelige Defenderen.

Innvendig er det en markant midtkonsoll med store, fysiske knapper. Betjeningen skal være enkel, selv med votter eller arbeidshansker på hendene. Samtidig er et moderne infotainment-system på plass. Hele interiøret skal også kunne rengjøres med høytrykksspyler. Også i taket finnes det knapper, og man får litt cockpit-følelse av det hele.

Robust interiør, her skal du kunne kjøre bil med arbeidshanskene på.

Prisen er ikke klar

Det har etter hvert blitt langt mellom de tradisjonelle offroaderne. Flere bilprodusenter har forlatt segmentet eller de har gjort som Land Rover med nye Defender: Laget en bil med vel så mye fokus på luksus og gode veiegenskaper.

Ineos har tidligere sluppet startprisen i England. Den er på 48.000 pund, eller drøyt 550.000 kroner.

– Vi kan ikke oppgi noe salgspotensial for det norske markedet ennå, for vi er ikke helt i mål med å regne ut den endelige salgsprisen, sier Sissel Wiedenmann til BilNytt.no. Hun er kultur- og kommunikasjonsdirektør hos Hedin.

