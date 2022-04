Nå er Norge storebror i Norden

Torsdag skal det avgjøres hvem som tar seg til semifinale i Conference League. Bodø/Glimt leder 2-1 etter det første kvartfinaleoppgjøret mot Roma.

Basketaket i spillertunnelen etter kampen har preget nyhetsbildet etter triumfen, men for norsk fotball var 2-1-målet til Hugo Vetlesen gull verdt.

Scoringen gjorde at Norge klatret fra 20. plass til 17. plass på Uefas nasjonsranking. Norge passerte Tyrkia, Kroatia og Danmark og er nå det best rangerte landet i Norden for første gang siden 2008. Verken Tyrkia, Kroatia eller Danmark kan passere Norge.

17. plassen gir adgang til 2. kvalikrunde i Champions League 2023/24 for laget som vinner Eliteserien i år.

I fjor kom Bodø/Glimt inn i 1. kvalikrunde, der det ble tap for Legia Warszawa.

Basert på historikk fra tidligere sesonger er det sannsynlig at RBK, Molde eller Bodø/Glimt også blir seedet i 2. kvalikrunde dersom de vinner serien i år.

Ligger an til to CL-plasser

Rankingen tar hensyn til resultatene til norske klubber i Europa de fem siste sesongene.

Først når man er blant de 15 beste nasjonene vil man merke en vesentlig endring fra dagens situasjon. Da vil Norge få to lag inn i 2. kvalikrunde i Champions League.

Glimts enorme suksess kombinert med Moldes sterke 2020/21-sesong gjør at Norge akkurat nå ligger an til å få med to lag til Champions League høsten 2024.

Ser man på de fem siste sesongene inkludert årets, er Norge altså nummer 17. Ser man på de fire siste sesongene inkludert årets, er Norge på en foreløpig 13. plass.

Slik ser rankingen ut for høsten 2023 (UEFA-koeffisient):

14. Sveits (29.675)

15. Hellas (28.200)

16. Tsjekkia (27.800)

17. Norge (27.250)*

18. Danmark (27.175)

19. Kroatia (27.150)

20. Tyrkia (27.100)

Slik ser rankingen ut for høsten 2024 (UEFA-koeffisient):

12. Ukraina (23.800)

13. Norge (23.250)*

14. Sveits (23.175)

15. Hellas (23.100)

16. Tsjekkia (22.300)

17. Kroatia (22.025)

18. Danmark (21.925)

19. Russland (21.882)

*For hver Bodø/Glimt-seier øker Norges koeffisient med 0.500

Nytt format

I 2024 skal Uefa utvide Champions League fra 32 til 36 lag. Det skal spilles serie over ti kamper (fem hjemmekamper, fem bortekamper). Lagene trekkes inn i en felles tabell der de åtte beste lagene går rett til åttedelsfinale. Lagene fra 9-24 møtes i åtte omspillskamper. Med andre ord vil det være svært lukrativt å være blant de 36 lagene som kommer gjennom nåløyet. De fire ekstra Champions League-plassene vil i all hovedsak tilfalle de store klubbene fra de store ligaene. Blant annet to ekstraplasser til de to høyest rangerte klubbene som ikke kvalifiserer seg for Champions League, med forbehold om at man havner på plassen etter direkte Champions League-plass.