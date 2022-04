Flere kvinner ønsker å anmelde voldtektssiktet mann i Trondheim

Søndag ble en mann siktet for to voldtekter og våpenbesittelse i Trondheim. I ettertid har politiet blitt kontaktet av flere kvinner som ønsker å anmelde mannen.

Politiet i Trondheim rykket søndag ut etter melding om festbråk, som imidlertid førte til en større etterforskning, ifølge NTB. Politiet opplyste da at det er beslaglagt et større antall våpen av ulik karakter, og det ble funnet mindre mengder narkotika.

En mann ble pågrepet og siktet for to tilfeller av voldtekt.

I etterkant av medieomtale av saken har politiet blitt kontaktet av flere personer som ønsker å inngi anmeldelse mot siktede. De som har kontaktet politiet er alle kvinner i 20-årene, skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

– Politiet vil ikke si noe konkret om hvilke handlinger som er anmeldt eller hvor mange som har kontaktet politiet, men det vi kan si er at det er handlinger i kategorien seksuelle overgrep, sier politiadvokat Line Novstad Klungreseth.

De nye forholdene vil gjøres til en del av etterforskingen i saken, og det vil bli vurdert om det er grunnlag for å reise siktelse for forholdene. Per nå har siktede status som mistenkt i de nye sakene.

– Politiet gjennomgår sikret materiale med tanke på identifisering av personer som kan ha vært utsatt for noe straffbart. Politiet ønsker ikke å kommentere hva slags materiale det er tale om, ut over at vi har tilgang til flere informasjonskilder, sier politiadvokat Klungreseth.

Politiet holder fremdeles på med tekniske og taktiske undersøkelser på bopel til siktede. Hvilke konkrete funn som er gjort, ut over det som allerede er omtalt, ønsker politiet på nåværende tidspunkt ikke å gå ut med.

Den siktede mannen blir fremstilt for varetekt onsdag klokken 13, opplyser politiet.