Her blir det like «varmt» som på Mallorca

Påskeuken har startet, og flere nordmenn har allerede benyttet anledningen til å forlate landet til fordel for penere vær. Men for noen vil det bli en stor overraskelse når regnet melder sin ankomst – også i Syden.

– Mallorca er jo en feriefavoritt blant nordmenn, men i påsken vil nok flere oppleve kraftige regnbyger. Det blir torden og lavere temperaturer på onsdag og torsdag, sier vakthavende meteorolog Olav Krogsæter i Storm Geo.

– Det blir med andre ord: Vått og grått.

PÅSKEVÆR: Noen skulle nok ønske at det ble fint påskevær på Magaluf, men de kan vente store mengder nedbør de neste dagene. Bildet er tatt fra sommer i fjor. Foto: Enrique Calvo / Reuters

På Mallorca vil temperaturen ligge på rundt 14 grader. Dermed vil ferieøyen ha lik temperatur som på Vestlandet i Norge. På Vestlandet er det imidlertid meldt sol – noe Mallorca må vente med til helgen.

Sydenværet: Best etter påskeuken

Mange steder vil de varmeste temperaturene komme først etter påsketuristene er dratt hjem til Norge. Det betyr imidlertid ikke at sydenferien er bortkastet.

– På Kanariøyene er nok været og temperaturene litt bedre enn på Mallorca, men det er ikke før i slutten av påskeferien at det beste været melder sin ankomst, sier Krogsæter.

Kanariøyene får litt småbyger lokalt de neste dagene, men til helgen er det meldt sol og rundt 20 grader. Først på søndag kan Kanariøyene få temperaturer på 30 grader.

Turister i nærheten av Puerto Rico-stranden. Foto: Borja Suarez / Reuters

Området fra Italia og østover i Middelhavet, blant annet Rhodos og Kreta, vil oppleve jevnlig fint vær og temperatur på rundt 20 grader de neste dagene.

– Men på lørdag kan det faktisk komme noe regn lokalt.

Vestlandet vinner

Onsdag blir en grå dag for flere steder i Norge - og spesielt i Sør-Norge, forteller Krogsæter. Her vil det bli overskyet stort sett over hele landet, samt nedbør sør for Ålesund.

På skjærtorsdag kan vestlendingene se fram til å bli værvinnere.

– Været på Vestlandet blir veldig bra inn mot helgen. Det blir sol og temperatur på rundt 15 grader.

– Ellers må jeg bare nevne at det er stor snøskredfare både i nordlige og vestlige deler av landet. Folk må vise sunt vett og ta forholdsregler.