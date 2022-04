Småbilen Aygo har vært en suksess for Toyota i to generasjoner. Frem til nå ha dette vært et samarbeidsprosjekt med Peugeot og Citroën . Aygo har vært søstermodellen til Peugeot 108 og Citroën C1, produsert på en fabrikk i Tsjekkia.

Nå har imidlertid de to franske trukket seg fra prosjektet. Toyota har tatt over fabrikken, det blir heller ingen direkte oppfølgere til 108 og C1.

Toyota går dermed videre alene, det gjør de med bilen som nå har fått navnet Aygo X.

Holdt prisen nede

X-en i navnet symboliserer at Toyota har laget en høyere bil denne gangen, med en liten dose crossover-faktor. Det er sannsynligvis ikke noe dumt grep.

Med en lengde på 3,70 meter er Aygo X 23,5 centimeter lenger enn sin forgjenger. Det gir mer plass i kupéen, samtidig som bagasjerommet har økt med mer enn 60 liter, til totalt 231 liter.

Under det lille panseret finner vi en 1-liters, treylindret motor. Selv om bilen har blitt en god del større, har Toyota klart å holde prisen nede. Med startpris på 220.000 kroner, er dette en av de billigste nybilene du kan kjøpe i Norge.

Tro det eller ei: Dette er en småbil

Aygo har vokst en god del fra forrige generasjon, det gjør at den innvendige plassen er bedre.

9-tommers skjerm

Den nye modellen er altså mer høyreist enn forgjengerne. Bakkeklaringen økt med 11 millimeter fra forrige generasjon. Samtidig er sitteposisjonen 55 millimeter høyere, noe som lettere skaper øyekontakt med andre på veien, spesielt syklister og forgjengere. Aygo X er forresten også tilgjengelig med et uttrekkbart kanvas-tak.

Toyotas Smart Connect-system har en 9-tommers høyoppløst berøringsskjerm, omgivelsesbelysning og trådløs lading, og en sømløs brukeropplevelse med den medfølgende MyT appen for smarttelefon, hvor kunder kan holde oversikt over linformasjon som kjøreanalyse, drivstoffnivåer, varsler og sporing av bilen.

Liten og frekk, men rett og slett for dyr

9-tommers infotainmentskjerm er på plass, resten av interiøret sladrer om at dette er en rimelig bil

Lanseres i sommer

Toyotas nyeste multimediasystem tilbyr også skybasert navigasjon med ruteinformasjon i sanntid ved konstant tilkobpling på de høyere utstyrsgradene. Nye tjenester vil introduseres over tid via skybaserte oppdateringer, og ny programvare og tilkoblede tjenester vil automatisk bli lagt til i systemet.

Toyota tilbyr også en versjon med foldetak,.

Det nyeste Toyota Safety Sense benytter en kombinasjon av monokulær kamerasensor og millimeter-radar, og Pre-Collision System (PCS) med oppdagelse av fotgjengere i alle hastigheter. For første gang på Aygo X tilbys oppdagelse av fotgjengere på dag og natt, oppdagelse av syklister, skadebegrensing ved kollisjon, intelligent adaptiv fartsholder, filholder og styreassist ved nødsituasjoner.

Aygo X lanseres i Norge sommeren 2022, og kan bestilles fra 19. mai.

Rimeligste versjon heter Life og starter altså på 220.000 kroner. I motsatt ende av skalaen har vi toppversjonen Limited som kommer på 303.300 kroner.

