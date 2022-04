Glimt-topp opprørt av Uefa-begrunnelse: – Roma har oppnådd det de ønsket

– Hvis enden på denne visen skal være at Kjetil (Knutsen) sanksjoneres på torsdag, må jeg si at det er noe alvorlig galt i systemene, tordner daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, i et intervju med TV 2.

Tirsdag leverer klubben den offisielle anken til Det europeiske fotballforbundet (Uefa). De har gitt ettertrykkelig beskjed om at den må behandles raskt.

Thomassen er nemlig ikke i tvil: Sanksjonene rammer skjevt.

– Det er ingen balanse i sanksjoneringen. Santos er en keepertrener og fyr som bare brukes til å provosere folk rundt apparatet, mener han.

– Men dette er hovedtreneren vår, som faktisk har en avgjørende rolle når en sånn kamp skal spilles. Det er ikke en balansert sanksjonering hvis man skal lande på et sånt type hvilevedtak. Den er urimelig og uakseptabel, raser Glimt-toppen.

BRÅK: Bodø/Glimt mener at Nuno Santos bevisst ble satt til å gå etter Kjetil Knutsen under kampen. Her står Romas keepertrener like bak Knutsen. Foto: Mats Torbergsen

Tviler på Uefa

Uefa viser til de samme punktene i deres disiplinære regelverk i suspenderingen av både Knutsen og Romas Nuno Santos.

Utestengelsen listes opp som et «midlertidig tiltak», som i henhold til deres regelverk kan gjøres blant annet av hensyn til sikkerhet.

– Uefa tar i denne saken ikke stilling til selve hendelsen. De kommer med en midlertidig sanksjonering som på mange måter argumenterer ut ifra sikkerhetshensyn slik vi leser det. Det er en ganske forunderlig greie, mener han.

Fredag meldte klubben at de har videobevis av hendelsen.

– Har Uefa sett videobeviset?

– De kan ikke ha sett på det, svarer Thomassen.

– For den viser egentlig hendelsesforløpet, og er for så vidt et viktig bevis i en sånn sak, fortsetter han.

Slik er videoen

Hva som kommer frem i videoen, beskriver Thomassen slik:

– Det er litt håndgemeng. Du ser både at han griper om strupen på Kjetil, du ser at han dytter Kjetil og så blir det håndgemeng.

Både Glimt og Knutsen selv har sagt at treneren forsvarte seg. Den delen av videoen beskriver Thomassen slik:

– Da legger han ham i bakken, rett og slett. Da er det så mye folk som springer til, men du ser i hvert fall hele hendelsesforløpet frem til den situasjonen.

I tillegg reagerer Glimt-leiren kraftig på alt som skjedde i forkant. De mistenker at Nuno Santos bevisst ble satt til å gå etter Knutsen.

– Han plasseres på en iskasse på siden av benken hvor hele hans oppgave virker å være å provosere, sjikanere, trakassere og forstyrre.

– Det foregår gjennom hele kampen. Og når vi kommer inn, står han faktisk og venter på Kjetil i slusen. Han er den aggressive parten og angriper ham fysisk, så da kan det vanskelig sees på som noe annet enn et regissert spill, mener Thomassen.

Nettopp derfor får Knutsen-suspensjonen dem til å steile.

– Vi kan ikke fatte og begripe hvordan man kan sanksjonere Kjetil i en sånn sak. Og for Roma har det vel egentlig ingen betydning. For oss virker det som, hvis dette blir stående, at Roma har oppnådd akkurat det de ønsket å oppnå, spekulerer han.

MER BRÅK: Søndag raste Salernitana-ledelsen mot José Mourinho og cos oppførsel langs sidelinjen. Etterpå ba Mourinho om unnskyldning. Her står han med Nuno Santos, som også er suspendert til returkampen. Foto: Domenico Cippitelli / ipa-agency

Opprørt av vedtaket

Når TV 2 snakker med Thomassen mandag kveld, har det gått noen timer siden Uefa kom med pressemeldingen. Glimt fikk på deres side et 15 siders dokument, ifølge den daglige lederen.

– Vi er litt opprørte i kveld basert på det vedtaket vi har fått oversendt, sier han.

– Det går ikke inn på hendelsen, som har vært fokuset i forrige runde. Nå prater man om sikkerhet. Og da kan du jo si – hvis det er sikkerhet og man skal følge den linjen helt ut – skulle vi da kunne spilt på nøytral bane? Det er så mange elementer i det. Hvis du skulle klare å definere dette som en kamp som har såpass høy risiko, at den ikke kunne blitt spilt eller at folk ikke kunne være der, så finnes det helt andre måter å gjøre det på, mener Thomassen.

Han sier at de nå jobber med å formulere en grundig anke.

Se TV 2s intervju med Kjetil Knutsen dagen før suspensjonen kom her:

Romas uttalelse

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Uefa. Fra Romas side har det vært svært stille siden bråket på Aspmyra, men fredag kom den italienske klubben med en uttalelse.

Roma skrev at de har «full tillit til at Uefa og dets organer vil fastslå med klarhet og presisjon hvor ansvaret ligger for hendelsene som oppstod».

– Klubben vil understreke at den alltid har opptrådt på en måte som opprettholder verdiene om fair play og sportsånd, både på og utenfor banen: De samme prinsippene som vi håper vil vises gjennom returoppgjøret i neste uke, het det i uttalelsen.

Returoppgjøret på Stadio Olimpico spilles torsdag.