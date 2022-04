Britney Spears deler gravidnyhet

Det deler hun selv på Instagram.

I innlegget skriver Britney Spears (40) at hun gikk ned i vekt før hun dro på ferie, for så å plutselig legge på seg igjen.

– Jeg tok en graviditetstest, og det viste seg at jeg venter en baby, deler stjernen.

Åpner opp om fødselsdepresjon

Videre skriver hun at hun ikke kommer til å gå ute offentlig i like stor grad fremover, da hun ikke vil at paparazzifotografer skal tjene penger på bilder av henne.

«Toxic»-sangeren åpner også opp om depresjon knyttet til sine tidligere svangerskap i samme innlegg, og uttrykker at hun er glad for at fødselsdepresjoner ikke er like tabubelagt som det var før.

– Nå snakker kvinner om det hver dag. Takk Jesus for at vi ikke lenger trenger å holde den smerten hemmelig, deler hun åpenhjertig med sine 40 millioner følgere.

Fansen spekulerte i mulig graviditet

I mars delte Spears et innlegg der hun gratulerte sin forlovede, Sam Asghari (28), med dagen. I innlegget skrev hun også at hun gjerne kunne tenke seg en familie med ham.

Dette førte til at fansen spekulerte i en mulig graviditet, da hun senere delte et innlegg av en høygravid mage. Det kom tydelig frem i innlegget at dette ikke var popstjernen sin mage, men fansen kommenterte spørrende rundt videoen likevel.

«Har du noe å fortelle oss?» spurte en, mens en annen skrev: «Jeg fikk nesten et hjerteinfarkt! Herregud, baby nummer tre er på vei!».

Paret møttes på innspillingen av musikkvideoen til Spears låt «Slumber Party» i 2016. I januar året etter delte hun på Instagram at hun hadde forelsket seg på nytt.

Etter nesten 14 år under vergemål, ble Spears en fri kvinne rett før jul. Hun har fra før av to sønner sammen med tidligere ektemann Kevin Federline (44).