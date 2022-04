Kjetil Knutsen og Nuno Santos suspendert fra kampen på torsdag

Bodø/Glimt reagerer med sjokk på nyheten. Klubben varsler at de vil anke.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) skriver i en pressemelding at Kjetil Knutsen «foreløpig» er suspendert til den neste kampen.

Det samme gjelder Romas keepertrener, Nuno Santos.

Roma og Glimt møtes på Stadio Olimpico på torsdag, til returoppgjøret i Conference League-kvartfinalen.

Glimt skriver følgende i en pressemelding:

«Vi er overrasket og sjokkerte over avgjørelsen fra UEFA. Vi kommer til å anke, og vil jobbe med det utover kvelden. Utover det har vi foreløpig ingen kommentarer og vil heller ikke besvare henvendelser fra media før et møte senere i kveld».

Før helgen ble det kjent at forbundet hadde åpnet disiplinærsak.

Kjetil Knutsen og Glimt har i etterkant av bråket vært krystallklare på at det var Knutsen som ble angrepet av Santos – ikke motsatt, slik Roma-leiren hevdet natt til fredag.

Glimt har også sagt at det finnes videoer som beviser deres versjon av saken.

Søndag snakket Knutsen ut om bråket i et intervju med TV 2. 53-åringen har vært preget av saken de siste dagene.

– Dette er jo noe som vil hefte ved mitt navn. Det opplever jeg som blodig urettferdig. Om du leser om meg om ti år, så kan det være akkurat slike ting som dukker opp. Men jeg vet med meg selv og har vitner og video på det. Heldigvis, for jeg trodde jeg var alene og at ingen hadde sett det, sa Knutsen blant annet. Les hele saken her.

Fredag politianmeldte Glimt Romas keepertrener. Daglig leder i klubben, Frode Thomassen, gikk også hardt ut mot italienerne.

– Det var en bevisst trakassering helt fra spillertunnelen før kampen startet. At man så bevisst plasserer en i støtteapparatet til å rope og forstyrre – sånn skal det ikke være, og sånn bør det ikke være og sånn bør det gripes tak i underveis.

– Og når man til slutt klarer nesten å iscenesette, regissere og fortelle en feil historie i etterkant, er det helt uakseptabelt, sa Thomassen til TV 2.