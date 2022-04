Advarer påsketurister mot «siste sjanse»

Uken før påske gikk det mange snøskred flere steder i landet. Blant annet omkom tre franske turister i et snøskred i Lyngen 7. april. Snøskredfaren har vært høy over store deler av landet i flere uker.

– Har gjort inntrykk

Generalsekretær i Den Norske Turistforening, Dag Terje Klarp Solvang tror ulykkene har gjort at nordmenn har vært mer forsiktig når de har ferdes i fjellet i påsken.

– Jeg tror alle ble veldig berørt av alle de ulykkene, og særlig den i Lyngen som tok tre stykker i samme turfølge, sånt gjør veldig inntrykk, sier Solvang.

ADVARER: Generalsekretær i Den norske turistforening (DNT), Dag Terje Klarp Solvang, minner om at snøskredfaren fortsatt er stor mange steder i landet. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Etter ulykkene hadde DNT en kampanje på fjellvettreglene og det å ta nødvendige forhåndsregler før man legger ut på tur. Solvang tror at det og oppmerksomheten i media har hatt en effekt på ulykkesstatistikken i påsken.

– Det opplever jeg at folk åpenbart har fått med seg og ikke lagt turen i veldig risikofylt område, sier Solvang.

– Advarer mot «siste sjansen»

Men det er en dag igjen av påsken, og det er fortsatt stor fare for snøskred over hele landet. DNT-sjefen sier at det kan hende en del har utsatt toppturen til den siste dagen i håp om at snøskredfaren skal bli mindre.

– Det kan jo godt hende det er mange som skal ut på tur i dag for å få med seg den siste toppen. Det gjelder det samme som vi sa før påske. Pakk fjellvettreglene i sekken og sørg for at du tar nødvendige forhåndsregler og er rustet for at ting kan skje, sier Generalsekretæren.

LYNGEN: Tre franskmenn i 60-årene omkom i snøskred i Beretlia overfor Lyngseidet i Lyngen kommune torsdag 07. april. Foto: Frode Hansen / ObsKorps

SMS-varsling

På grunn av den store snøskredfaren hadde Lyngen kommune besluttet å begynne med SMS-varsling til alle turister i kommunen. Dagen før SMS-varslingen startet omkom de tre franske mennene i et turfølge på ni personer.

Ifølge NGI ble 76 personer tatt av snøskred i sesongen 2021-2022. 4 av personene døde som følger av skredene.