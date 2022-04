Gråtkvalt Daniel Kvammen ute av Kompani Lauritzen – spår historisk seier

Kun to uker før finalen var det artist Daniel Kvammen (33) som fikk kompanijegerdrømmen knust, og måtte forlate Setnesmoen. Kun én ting veide opp for tapet.

Denne uken fikk aspirantene teste hvordan de håndterte stressende situasjoner.

Etter flere intense øvelser var det til slutt artistene Ruben Markussen (27) og Daniel Kvammen (33) som havnet i dimmekamp.

Markussen hadde tidligere i uken slitt med lav motivasjon, men da dimmekampen mot Kvammen ble et faktum var han klar for kamp.

– Nå har jeg plutselig ikke lyst å tape. Det hadde vært deilig å komme til finalen, sa Markussen før dimmekampen.

For Kvammen var det også viktig å vinne, men han var derimot usikker på hvor bra han kom til å gjøre det i duellen. Han mente nemlig at han ikke taklet stress like bra som motstanderen.

– Jeg får ta dimmekampen for det den er – en kamp. Hvis det går, så går det, og om ikke så er jeg fornøyd.

– Så glad jeg skal hjem til dama

Kvammens spådom ble til slutt rett. Han tapte den stressfokuserte-dimmekampen mot Markussen, og måtte forlate Kompani Lauritzen.

Da avskjeden hans var et faktum, tok han til tårene.

Se hvorfor Daniel Kvammen var gråtkvalt etter tapet i videovinduet øverst.

– Jeg sa til meg selv at jeg ikke skulle gråte på TV, så nå er jeg på felgen, sier han i episoden, med tårevåte øyne.

Da TV 2 snakker med Kvammen, kort tid etter exiten, innrømmer han at geometri ikke er han sterkeste side.

Oppgaven de fikk var nemlig å forflytte seg raskt i et mønster, basert på beskjeder de fikk av major Kristian Ødegård (47). Det var ikke han sterkeste side.

TAPTE: Daniel Kvammen tapte dimmekampen mot Ruben Markussen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Jeg visste det nesten da jeg så det – at dette kommer ikke til å gå. Men jeg gjorde enn hederlig innsats og prøvde så godt jeg kunne, sier 33-åringen til TV 2.

Kvammen forteller at han synes Kompani Lauritzen har vært et voldsomt psykisk og fysisk kjør. Samtidig har har hatt en fantastisk tid på Setnesmoen leir.

– Jeg er veldig glad for at jeg har fått lov å være med, og kjempelei meg for at jeg må reise. Men det er jo strengt tatt bare et spill, sier han og ler.

Selv om tapet var surt for 33-åringen, forteller han at han følte seg klar for å reise hjem til familie og venner. Hjemme var det spesielt en person han gledet seg til å se – nemlig kjæresten Vilde Darvik.

GA ALT: Daniel Kvammen har ved flere anledninger utfordret høydeskrekken sin under Kompani Lauritzen, også her i siste oppdraget han gjennomførte med kompaniet. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Selvsagt er det kjipt å måtte reise, men jeg har også hatt en snikende følelse av at jeg kanskje har hatt litt lyst til å komme meg hjem. Jeg har savnet dama veldig mye. Så når det først er over, så kjennes det litt befriende, erkjenner han.

Oppholdet på Setnesmoen fikk nemlig 33-åringen til å innse hvor heldig han er som får dele livet sammen med kjæresten.

– Jeg merker at jeg blir litt på gråten når jeg tenker på at jeg skal få lov til å se henne igjen. Det gleder jeg meg helt enormt til, sier 33-åringen.

Har troen på kvinnelig seier

I løpet av tiden på Setnesmoen leir har Kvammen knyttet nære bånd til deltakerne. Likevel er det særlig én deltaker som har fått en helt spesiell plass i hjertet.

– Espen PA Lervaag. Han var en drøm – en av de mest fantastiske deltakerne jeg har møtt på mange år. Jeg elsket ham fra dag én. Jeg pleide å våkne av at han så ned på meg, og at vi prompet om hverandre. Det var hvit mann 44 og artist 33 ble forelsket – jeg ble i alle fall forelsket i han, forteller han lattermild.

«STERK SOM EN HEST»: Oberst Dag Otto Lauritzen var imponert over kreftene Daniel Kvammen viste denne uken. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Han trekker også frem artist og influenser Tone Damli (34). Kvammen beskriver henne som hans «klippe» inne på Setnesmoen. At de begge var fra bygda førte til at de fant tonen umiddelbart.





– Espen reiste jo tidlig, men det skal bli rart å ikke se Tone hver dag. Vi har pratet mye om at vi skal møtes og ta en middag når dette er over. Det gleder jeg meg til, sier han.

Damli er ikke den eneste kvinnen 33-åringen har blitt imponert over. Han trekker frem både influenser Emilie Nereng (26) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (28) som solide vinnerkandidater.

IMPONERT: Kvammen er imponert over det Mehl (t.v) og Nereng (t.h) har fått til under årets Kompani Lauritzen – og tror en av dem stikker av med seieren. Foto: Mattis Bernitz/TV 2

– Jeg setter en knapp på at dette blir året med den første kvinnelige vinneren av Kompani Lauritzen. Det hadde jo vært på tide. De er beintøffe. De er mer organiserte enn oss gutta – det er det de tar oss på.

En av dem har han derimot litt ekstra tro på.

– Jeg har jo blitt veldig glad i Mehl, så jeg håper kanskje på henne – hun er beintøff. Men det kan godt hende at også Nereng tar det. Men la oss sette en ekstra knapp på Mehl – jeg spår Mehl som vinner av Kompani Lauritzen.

Kompani Lauritzen ser du onsdager kl. 21.40 og lørdager kl. 20.00 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.